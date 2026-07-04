Emi Brancciari inauguró el ciclo "El Banquito de Norita"

En medio de una agenda frenética y con los motores calientes de la gira nacional de No Te Va Gustar, Emiliano Brancciari se hizo un espacio para protagonizar uno de esos momentos que calan hondo. El músico rioplatense fue el encargado de inaugurar "El Banquito de Norita", un nuevo ciclo cultural impulsado por la Casa Norita Cortiñas en pleno corazón de zona oeste.



La propuesta se destaca por una mística tan simple como potente: los encuentros se desarrollan en el mismo banco de madera donde la querida y extrañada referente de Madres de Plaza de Mayo solía sentarse a debatir, reir y compartir tardes con vecinos, familiares y militantes. En este primer episodio, Emi Brancciari transformó la nostalgia en arte, regalando una íntima y sentida versión acústica de "Esos Ojos".





El objetivo de quienes se encargan de llevara adelante este proyecto es claro. Estos buscan resignificar aquel punto de reunión a través del arte para mantener vivo un legado inmenso. El ciclo no se quedará solo en la música, sino que promete convertirse en un faro cultural para la región.



"Elegimos su banco y lo habitamos con música, palabras y reflexiones en la actualidad, para que Norita siga caminando", explicaron los coordiandores del espacio, rememorando aquellas icónicas tardes de jardín donde Norita recibía a todos en su hogar. Para los próximos meses, se espera que "El Banquito de Norita" reciba a diversas figuras de la ciencia, el deportes social, el sindicalismo, el periodismo popular y los derechos humanos.

El horizonte puesto en el 2027 con un objetivo claro: la inauguración de la Casa Museo





Mientras tanto, en la mítica casa de la zona oeste se sigue trabajando a paso firme. Los impulsores del proyecto adelantaron que la inauguración oficial de la Casa Museo está prevista para el próximo 22 de marzo de 2027.



Hasta que llegue ese día, el banco de Norita seguirá siendo el epicentro de la resistencia cultural. Como bien señalaron desde la organización, el ciclco continuará recibiendo personalidades para que "cada uno nos regale un momento para pausar, pensar, interpelar, homenajear y proyectar su legado".