Una influencer destacó un sushi libre en Ituzaingó y fue furor en las redes

El polo gastronómico de Parque Leloir, en nuestro querido Ituzaingó, no para de crecer y de darnos sorpresas. Lo que hasta hace unos años era un tranquilo rincón verde del oeste del Gran Buenos Aires, hoy se consolida firmemente como una parada obligada para los amantes del buen comer. En esta ocasión, la gran novedad de la semana llegó a través del poder de las redes sociales.





Hace tan solo unas horas, la reconocida influencer gastronómica @lagordamerienda revolucionó a todos sus seguidores al publicar un nuevo video en el que recomienda efusivamente una propuesta irresistible: un espectacular servicio de sushi libre ubicado en el corazón del circuito ecológico de Leloir.





El protagonista de este gran revuelo digital es Mada, un restaurante de estilo asiático que ha sabido ganarse el paladar de los vecinos y que, con esta reciente exposición en plataformas digitales, seguramente verá sus reservas estallar en los próximos días. En su dinámica reseña, que rápidamente se volvió viral acumulando miles de reproducciones, "Me Gusta" y cientos de comentarios de vecinos etiquetando a sus amigos para organizar salidas, la creadora de contenido destacó la excelente relación entre abundancia y calidad.

Para aquellos vecinos que ya están saboreando la idea y planeando su visita, el dato clave que arrojó @lagordamerienda es que la opción de "sushi libre" se encuentra disponible de martes a viernes. Esta resulta ser una excelente noticia para quienes buscan cortar con la rutina de la semana, organizando una salida diferente y disfrutando de la alta gastronomía sin tener que preocuparse por la cantidad de porciones a la hora de pedir la cuenta.





Pero, ¿qué hace que la experiencia en Mada sea tan especial y haya enamorado a las redes? Según detalló la influencer en su video, uno de los puntos más altos del establecimiento es la frescura y la transparencia total en su elaboración. El sushi no sale de una cocina a puertas cerradas; por el contrario, los expertos sushiman preparan cada pieza en el momento exacto y directamente enfrente de los comensales. Esta modalidad de barra a la vista no solo garantiza la frescura extrema de los ingredientes, sino que le añade un valor visual a la velada, permitiendo a los clientes apreciar de cerca el arte y la precisión que requiere la auténtica comida japonesa.





En cuanto a la oferta del menú, la propuesta no decepciona. Las piezas que llegan a la mesa son muy variadas, asegurando que nadie se quede con ganas de probar sabores nuevos. En el festín se destacan los clásicos y siempre solicitados rolls de salmón rosado, exquisitas combinaciones con kanikama, entre otras fusiones que cautivan a la clientela. Además, para coronar la experiencia, en Mada son generosos con los acompañamientos: brindan una excelente variedad de salsas para mojar, permitiendo a cada comensal bañar sus rolls y personalizar el perfil de sabor bocado a bocado.





Una vez más, nuestro distrito demuestra que su nivel culinario está a la altura de los grandes polos de la gastronomía. Si sos de la Zona Oeste y te apasiona esta comida, el furor desatado por @lagordamerienda es la excusa perfecta para acercarte a Parque Leloir y comprobar si Mada se convierte en tu nuevo lugar favorito.