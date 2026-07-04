Provincia: nuevos requisitos para sacar la licencia profesional de conducir

A partir del próximo 6 de julio, la provincia de Buenos Aires implementará un nuevo esquema obligatorio para la obtención y renovación de licencias de conducir profesionales. La medida, impulsada por el Ministerio de Transporte bonaerense y articulada con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), busca erradicar la improvisación al volante mediante evaluaciones más rigurosas y una mayor trazabilidad, garantizando que quienes transportan cargas y pasajeros cuenten con aptitudes certificadas para transitar por las rutas del país.

El fin de la improvisación en el transporte

El anuncio responde a las preguntas fundamentales que inquietaban al sector del transporte automotor. ¿Qué cambiará? Se establece un esquema con mayores exigencias y controles psicofísicos, teóricos y prácticos. ¿Quiénes están alcanzados? Todos los conductores de vehículos de transporte de pasajeros y cargas. ¿Dónde? En toda la provincia de Buenos Aires, con impacto interjurisdiccional. ¿Cómo? A través de un sistema diferenciado de evaluación con prestadores externos registrados y habilitados. ¿Por qué? Para salvaguardar vidas y consolidar un modelo transparente.



Hasta la fecha, el sistema requería una modernización urgente. Los antecedentes marcan que el crecimiento del parque automotor pesado en la provincia demandaba una actualización normativa que no dejara márgenes de error en la habilitación de choferes. La necesidad de unificar la Licencia Nacional de Conducir como documento único se volvió imperativa para dejar atrás el antiguo sistema de la Licencia Nacional de Transporte Interjurisdiccional (LINTI).

Datos que respaldan la urgencia de la medida

La implementación de estas nuevas normativas no es un hecho aislado, sino una respuesta directa a las estadísticas de accidentología. Según datos provistos por el Observatorio Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) en sus informes anuales recientes, los vehículos de gran porte y de transporte de pasajeros tienen una incidencia crítica en la severidad de los siniestros: participan en aproximadamente el 14% de los incidentes viales fatales en rutas nacionales y provinciales.

Jurisdiccional vs. Interjurisdiccional: La nueva división

A partir del segundo párrafo de la normativa oficial, se amplían los detalles operativos más relevantes para los transportistas. El esquema establece una clara diferenciación operativa según el alcance territorial del conductor, buscando optimizar los tiempos y recursos del Estado y de los trabajadores.

Actividad Jurisdiccional: Aquellos conductores que desarrollen su labor exclusivamente dentro de los límites de la provincia de Buenos Aires continuarán gestionando sus licencias bajo la jurisdicción bonaerense tradicional.

Aquellos conductores que desarrollen su labor exclusivamente dentro de los límites de la provincia de Buenos Aires continuarán gestionando sus licencias bajo la jurisdicción bonaerense tradicional. Actividad Interjurisdiccional: Los choferes que crucen límites provinciales o internacionales deberán cumplir con los estrictos requisitos de la licencia profesional interjurisdiccional, bajo un formato unificado.

El rol de los Centros Emisores de Licencias (CELs)

A pesar de la incorporación de prestadores externos para los exámenes de alta complejidad, la institucionalidad del trámite se mantiene firme en los municipios. Todos los conductores, sin excepción, continuarán iniciando y finalizando su gestión de manera presencial en los Centros Emisores de Licencias (CELs) correspondientes a su domicilio.



Se mantendrán las vigencias actuales estipuladas por la Ley Nacional de Tránsito según la edad y la clase de licencia solicitada, garantizando que la emisión de boletas y el otorgamiento del plástico sigan un flujo de trazabilidad inviolable. Este doble control (evaluación externa auditada y emisión estatal directa) es la piedra angular para combatir el fraude y la falsificación de documentos públicos en el ámbito del transporte.

Unificación de criterios a nivel nacional

El abandono definitivo del sistema LINTI marca un hito en la burocracia estatal, eliminando duplicidades que históricamente complicaban la logística operativa de las empresas de transporte. Al consolidar la Licencia Nacional de Conducir como el único documento válido para profesionales, se estandarizan las normativas con el resto del país. Un chofer evaluado en Ituzaingó o La Plata tendrá exactamente la misma validación de aptitud que uno evaluado en Córdoba o Mendoza.



El ministro Martín Marinucci destacó la importancia federal de esta decisión que impactará directamente en la economía y la seguridad de las cadenas de suministro.



“Con esta medida avanzamos hacia un sistema más moderno, con controles más eficientes y estándares homogéneos en todo el territorio nacional. Nuestro compromiso es garantizar que cada licencia profesional sea una verdadera certificación de aptitud para conducir y una herramienta para proteger la vida de todos los usuarios de la vía pública”, concluyó el funcionario bonaerense.

Modernización tecnológica y transparencia estatal

El nuevo esquema no solo modifica qué se evalúa, sino cómo se registra la información. El cruce de datos en tiempo real entre el Ministerio de Transporte bonaerense, la ANSV y los CELs municipales evitará que conductores inhabilitados en una jurisdicción intenten obtener permisos en otra.



La digitalización de los aptos médicos y la carga inmediata de los resultados en el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC) garantizan que el historial de cada transportista esté a un clic de distancia para cualquier agente de tránsito que realice un control en ruta, fortaleciendo el rol fiscalizador del Estado.

Hacia un futuro con rutas más seguras

De esta manera, la actual gestión del Ministerio de Transporte bonaerense reafirma su rumbo mediante la ejecución de políticas públicas tangibles. La seguridad vial deja de ser un concepto abstracto para transformarse en normativas de cumplimiento efectivo y verificable.



Profesionalizar la conducción es el único camino viable para reducir la siniestralidad y garantizar que las calles y rutas argentinas sean espacios de convivencia pacífica, donde el transporte de personas y mercaderías funcione como motor del desarrollo sin representar un riesgo para la vida de los ciudadanos. A partir del 6 de julio, la provincia de Buenos Aires da el primer paso hacia este nuevo paradigma de responsabilidad al volante.