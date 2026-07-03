La Scaloneta va por otro paso en Miami

Esta tarde a partir de las 19 hs, Argentina se enfrentará a Cabo Verde por los 16avos de final de la Copa del Mundo. Scaloni haría varios cambios.



Nuevamente, como en cada encuentro de la Selección Argentina en los mundiales, hoy se para el país para ver otra función de los Campeones del Mundo, donde jugará en el Hard Rock Stadium, Miami, ante Cabo Verde, la sorpresa en este Mundial.



El encuentro se jugará esta tarde a partir de las 19 hs, con televisación en vivo y en directo a través de Telefé, TVP, TyC Sports, Disney+ y DSPORTS.



La Selección Argentina viene de superar la fase de grupo sin inconvenientes, ya que derrotó 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania.



A lo largo de estas tres presentaciones, los dirigidos por Lionel Scaloni, que son los vigentes campeones de América y del mundo, demostraron un gran juego colectivo, aunque hay cierta preocupación por la falta de goles de los delanteros.



Esto se debe a que seis de los ocho tantos los convirtió Lionel Messi, mientras que los otros dos llegaron de pelotas paradas (un penal de Lautaro Martínez y un tiro libre de Giovani Lo Celso).



Cabo Verde, por su parte, es una de las grandes sorpresas en este Mundial 2026, ya que es su primera participación en el torneo de selecciones más importante del mundo donde consiguió superar la fase de grupos y de manera invicta, empatando los tres encuentros (Uruguay, España y Arabia Saudita).

En cuanto a lo futbolístico, Lionel Scaloni todavía no confirmó la formación titular y analiza variantes en algunos puestos: el lateral izquierdo y la delantera. Cristian "Cuti" Romero entrenó con sus compañeros y sería titular.

El posible once sería de la siguiente manera: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.



Cabe destacar que el ganador de este encuentro, se enfrentará en octavos de final ante Australia o Egipto, partido que se jugará hoy a las 15 hs, el martes 7 de julio a partir de las 13 hs, en Atlanta.



Por último, tanto Argentina como Australia, si clasifican, podrían enfrentarse nuevamente reeditando el partido anterior en Qatar 2022, donde fue victoria del conjunto albiceleste por 2 a 1, en un partido con mucho suspenso.