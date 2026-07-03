Abren las inscripciones a talleres culturales en Ituzaingó: enterate cuáles son y cómo anotarte

De cara a la segunda mitad del año, el Municipio de Ituzaingó anunció la apertura de inscripciones para una nueva edición de sus clásicos talleres culturales. Es así como se busca seguir acercando a la comunidad una amplia variedad de disciplinas artísticas y de oficios para cursar durante este segundo cuatrimestre en el distrito.



Desde el área de cultura local destacaron que el objetivo principal de sostener y promover estas propuestas es "garantizar el desarrollo humano de las y los ituzainguenses". A su vez, mediante estos cursos y talleres se busca consolidar "rasgos identitarios sólidos y lazos comunitarios fuertes" a través del encuentro y el aprendizaje compartido.



Es importante señalar que si bien el proceso de inscripción es totalmente virtual, este cuenta con una instancia presencial: el momento de entregar la ficha médica. Los interesados en participar en alguna de las propuestas podrán anotarse a partir del próximo lunes 6 de julio.





Para asegurar su lugar en el taller que deseen participar, los vecinos deberán tener en cuenta los siguientes puntos: ingresar al portal oficial miituzaingo.gov.ar, dirigirse a la pestaña "Cultura y Arte" y luego a la sección "Talleres Culturales". Finalmente seleccionar el taller y completar el formulario online.



Así como ocurrió en el cuatrimestre anterior, la autoridades informaron que las inscripciones permanecerán abiertas hasta agotar las respectivas vacantes. Por lo tanto, se recomienda ingresar con tiempo al sitio web para no quedarse sin lugar en los talleres más populares.

Una oferta variada para todos los gustos





El abanico de disciplinas pensado para este cuatrimestre es verdaderamente amplio y abarca opciones para todas las edades. Quienes deseen sumarse podrán elegir desde música, danza y artes escénicas hasta artes plásticas y manualidades, entre las propuestas más destacadas.



Con la intención de descentralizar la cultura y acercarla a los barrios, las clases se dictarán de manera presencial en diferentes puntos del distrito. Entre estos se encuentra el Centro Cultural Ituzaingó (Gral. Mansilla 893), UCIADI (Olazábal 841) y los Centros de Desarrollo Social que se encuentran distribuidos en los distintos barrios de Ituzaingó.