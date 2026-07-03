Morón: La Reserva Natural Urbana celebrará sus 14 años este fin de semana

Este domingo 5 de julio de 13 a 18, tras su reprogramación, la Reserva Natural Urbana de Castelar celebrará finalmente sus 14 años con una jornada con entrada libre y gratuita y abierta a toda la comunidad.





El festejo tendrá lugar en el predio ubicado en Coronel Arena al 3202 y contará con actividades ambientales, culturales y recreativas para que los vecinos y las vecinas puedan disfrutar en familia.





La Reserva Natural Urbana fue inaugurada en el 2012 en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico y, desde su apertura al público, supo alzarse como un pulmón verde en la ciudad, con sus casi 25 hectáreas destinadas a la preservación de la biodiversidad autóctona.





Según la comisión organizadora del evento, entre las propuestas de la celebración de este fin de semana, se destacan los talleres de bombas de semillas, una actividad que tendrá módulos para todas las edades.





Además, habrá diversas actividades artísticas, narraciones ambientales infantiles, visitas guiadas, la participación del grupo musical Sikuris, un espacio de serigrafía, radio abierta, juegos y una feria de emprendedores.





"Las iniciativas están pensadas para promover encuentros, el disfrute del espacio natural, la preservación del ambiente y la soberanía ambiental", destacaron desde el Municipio de Morón.





Asimismo, el gobierno local informó que, durante el evento de este domingo, los y las asistentes podrán acceder a diferentes programas municipales, tales como la inscripción a programas de empleo, defensa del consumidor, gestión de tarjetas de descuentos para jóvenes y jubilados, vacunación de calendario, entre otros.