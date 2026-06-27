Ninguna vida trans es descartable: Este domingo habrá una nueva marcha contra los travesticidios

"Este 28 de junio volveremos a las calles bajo una consigna que nació del dolor, la organización y la lucha colectiva: Basta de travesticidios, transfemicidios y transhomicidios", sostuvieron desde la comisión organizadora de la Marcha 28J respecto de una nueva edición del evento disidente político y social que tendrá lugar este domingo a las 14 en Plaza de Mayo.





La Marcha contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios nació en 2016 en repudio del asesinato de la destacada activista trans Amancay Diana Sacayán, una de las impulsoras de la ley de Cupo Laboral Travesti-Trans y la ley de Identidad de Género.





El caso de Sacayán fue fundacional en la lucha por el reconocimiento de los derechos de las personas trans en nuestro país, permitiendo construir una respuesta política frente a una realidad históricamente invisibilizada.





Desde ese entonces, distintas organizaciones disidentes y, específicamente, vinculadas a los derechos de las personas Travesti, Trans y No Binarias salen a las calles para denunciar los crímenes de odio motivados por la orientación sexual o la identidad de género.





Asimismo, en estas marchas se le exige al gobierno que impulse políticas públicas que reviertan esta problemática social que involucra a toda la comunidad.





El colectivo travesti trans viene sufriendo el ataque del gobierno de Milei, tanto en el discurso como en el desmantelamiento de políticas públicas. Además de eliminar áreas de gobierno que se encargaban de comandar políticas públicas dirigidas a las mujeres y diversidad sexual, el Ejecutivo despidió a más de 150 trabajadores TTNB en el 2025.





"En un contexto de recrudecimiento de los discursos de odio, retroceso de políticas públicas y profundización de las desigualdades, volvemos a afirmar que el orgullo también es lucha, organización y resistencia. Porque nuestras vidas importan y seguimos exigiendo condiciones dignas para vivir", comentaron desde la comisión organizadora de la Marcha 28J.





La edición 2026 de la Marcha contra los travesticidios, transfemicidios y transhomicidios será este domingo 28 de junio a partir de las 14 en Plaza de Mayo.