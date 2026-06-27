Ituzaingó reverdece: El proyecto que busca transformar nuestras veredas en "jardines vivos"

Bautizado bajo el nombre de "Veredas y fachadas biodiversas para Ituzaingó", esta propuesta tiene un objetivo claro y contundente: transformar nuestras calles, muros y frentes en espacios vivos, rebosantes de flora nativa rioplatense.





De acuerdo a la organización impulsora, nuestro partido está cambiando al mismo ritmo que el clima global. Los veranos son cada vez más calurosos, el agua de las fuertes lluvias ya no se absorbe con la misma facilidad y, tristemente, en nuestros jardines cada vez se ven menos mariposas, abejas y pájaros autóctonos. La ecuación es sencilla pero preocupante: hay más cemento y menos naturaleza.





Ante este escenario, el proyecto plantea que el municipio necesita urgentemente más espacios verdes, y lo más interesante es que proponen que esta revolución ecológica comience desde la puerta de cada casa.

El corazón de la ordenanza busca convertir veredas, fachadas, muros ciegos y cercos en una verdadera infraestructura verde urbana. Para lograrlo, se propone la plantación estratégica de: árboles y arbustos nativos, plantas trepadoras y cubresuelos, flores específicas para atraer polinizadores e insectos benéficos, y plantas comestibles.





La idea es conformar distintos estratos de vegetación que aporten no solo más biodiversidad a nuestro ecosistema urbano, sino también más sombra para mitigar las altas temperaturas y, en definitiva, más vida a cada cuadra del barrio.





Para asegurar el éxito ecológico, el proyecto prioriza especies autóctonas de nuestras ecorregiones (el espinal, el delta y el pastizal pampeano). Entre las protagonistas de estos futuros jardines vivos se destacan la margarita punzó, el girasolillo, el suspiro, la verbena, la salvia azul, la petunia blanca y diversas gramíneas del pastizal.





Más allá del innegable impacto ambiental, "Veredas y fachadas biodiversas" tiene un fuerte componente social. Para la organización, la biodiversidad se construye en comunidad. El proyecto fomenta la participación vecinal activa mediante: el intercambio de semillas y saberes entre vecinos; el trabajo articulado con escuelas, universidades y viveros de la zona; y la creación de redes comunitarias de cuidado ambiental.





Asimismo, la iniciativa no deja de lado el desarrollo económico local. Se busca promover el "empleo verde", generando oportunidades de trabajo para jóvenes, mujeres y cooperativas a través de la producción local de plantas nativas, el viverismo comunitario, la economía circular y la conservación de nuestra flora rioplatense. En tiempos donde la agenda ambiental exige acciones concretas, Ituzaingó tiene la oportunidad de marcar el rumbo en la región.