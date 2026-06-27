Ituzaingó: alertan que hay piromaníaco suelto que quema autos

Una impactante secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de Ituzaingó. Durante la madrugada, un hombre forzó la puerta de un auto estacionado en Villa Irupé, revisó su interior y se retiró del lugar. Segundos después, el vehículo comenzó a incendiarse hasta explotar, generando alarma entre los vecinos de la zona.

El accionar del sospechoso

El hecho ocurrió durante la madrugada del último 20 de junio, en la intersección de las calles Belén y Darwin.



La secuencia captada por la cámara de seguridad inicia a las 05:41 de la mañana. En las imágenes se observa a un individuo que camina por la calle con ropa deportiva y con el rostro oculto bajo una capucha.



El hombre se dirige hacia un automóvil oscuro estacionado en la cuadra. Tras detenerse a observar la puerta del acompañante durante varios segundos, finalmente fuerza la puerta trasera derecha y logra ingresar al habitáculo, donde permanece durante más de un minuto.

Explosión y pánico en el barrio

Segundos después de que el individuo abandone el vehículo, comienza a notarse un resplandor proveniente del interior del rodado. El fuego cobra fuerza hasta que, a las 05:43, se produce una fuerte explosión.



Una intensa bola de fuego envuelve el automóvil por completo, generando una densa columna de humo. Inmediatamente después del estruendo, el audio capta la alteración del barrio, marcada por el incesante ladrido de los perros de la zona.

Alerta vecinal en redes sociales

A través de las redes sociales, los vecinos difundieron el video para advertir a la comunidad sobre la presencia de este sujeto.



Según denuncian, la metodología del individuo consistiría en sustraer pertenencias del interior de los rodados para luego incendiarlos. "Este individuo anda robando cosas de los autos y prendiendo fuego a los autos, estén atentos zona Belén y J.M. Paz", advierte uno de los mensajes que se viralizó en los grupos barriales.