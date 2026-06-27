Se cumplen 13 años del ascenso de Ituzaingó a Primera C

Para el hincha del León, hay fechas que quedan grabadas a fuego en el calendario y en el corazón de la ciudad. Este 21 de junio marca un nuevo aniversario de una de esas jornadas épicas: se cumplen 13 años del inolvidable ascenso del Club Atlético Ituzaingó a la Primera C en el año 2013. Un logro que le puso fin a una dura estadía de seis años en la última categoría del fútbol argentino y que devolvió la sonrisa a todo el pueblo verde.





La historia de esta gesta comenzó a escribirse a mediados de 2012. Tras varias temporadas difíciles en la Primera D, la llegada de Damián Troncoso a la conducción técnica marcó un verdadero punto de inflexión. El nuevo entrenador supo amalgamar un grupo de jugadores para construir un equipo competitivo, apoyado en una premisa que terminaría siendo clave: la solidez defensiva.

Con una regularidad asombrosa, el Verde fue de menor a mayor. Un gran cierre en 2012 y un prometedor comienzo en 2013 mantuvieron siempre viva la ilusión en la barriada. Si bien no se logró alcanzar el primer puesto, Ituzaingó se hizo fuerte, se metió entre los cuatro clasificados al Torneo Reducido y llegó a la recta final con una confianza envidiable.





En las semifinales, el rival a vencer era San Martín de Burzaco. La serie comenzó con una gran adversidad: con el mítico estadio Carlos Sacaan suspendido, Ituzaingó debió hacer de local en la cancha de Liniers, a puertas cerradas, y se tuvo que conformar con un empate 0 a 0. Sin embargo, en el partido de vuelta, el equipo sacó a relucir su mística, pisó fuerte en el sur y se impuso por 2 a 1.





En la final esperaba Deportivo Riestra. La ida fue puro júbilo tras una victoria por 1-0 gracias al tanto de Matías Vallejos. Pero el partido de revancha tuvo todos los condimentos de un drama cinematográfico. Ituzaingó caía por 2 a 0 y el ascenso parecía escurrirse como arena entre los dedos. Faltaban apenas minutos para el pitazo final cuando una guapeada heroica de Marcos Zampini derivó en el agónico tanto de Nelson Paz. Ese gol significó el descuento, el empate en la serie global y el pasaje a los penales.





Desde los doce pasos, la figura del arquero Matías Lescano se agigantó al contener uno de los remates decisivos. La responsabilidad final recayó en los pies de Facundo Presentado, quien con una definición certera desató el festejo desenfrenado y concretó el anhelado regreso.





Una campaña que se sostuvo en el esfuerzo colectivo y la solidez táctica dejó estadísticas para el recuerdo de todos los vecinos. En total se jugaron 38 encuentros, con 17 victorias, 13 empates y 8 derrotas (56,14% de efectividad). El goleador del equipo fue Marcos Zampini, con 8 tantos, mientras que Matías Lescano fue el que más estuvo en cancha, con 38 presencias. Es importante mencionar que Ituzaingó se coronó con la valla menos vencida de todo el torneo.