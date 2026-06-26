Ituzaingó: más de mil niños de 4 grado juraron lealtad a la bandera

El intendente Pablo Descalzo encabezó el acto de Promesa de Lealtad a la Bandera, en el Club Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, donde chicos y chicas de 4to grado de escuelas de gestión pública y privada se comprometieron con los valores que rigen la defensa de nuestro símbolo patrio.



Previo al acto de jura, una personificación de Manuel Belgrano y mujeres de la época, recibieron a los estudiantes. Los chicos y chicas participaron de actividades educativas, juegos y disfrutaron de una obra teatral que representó el momento histórico de la creación de la Bandera Argentina.



Participaron los alumnos y alumnas de las Escuelas de Educación Primaria N°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20 y 21; la Escuela Especial 501; los colegios Siglo 21, Americano, Ugo Foscolo, General Manuel Belgrano, Madre Sofía Bunge, Parroquial Nuestra Señora del Pilar; la Escuela Recuperadora; el Instituto IEDO; la Escuela Especial IDEA; la Escuela Waldorf y las Escuelas Primarias para Adultos 701 y 702; docentes, familiares y directivos.



