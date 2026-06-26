Investigadoras de la UNAHUR desarrollan impresión 3D de metales para la industria nuclear

La manufactura aditiva, popularmente conocida como impresión 3D, está transformando los paradigmas de producción a nivel global por su capacidad para crear piezas complejas, reducir el desperdicio y acelerar los tiempos de fabricación. En la zona oeste del conurbano bonaerense, la Universidad Nacional de Hurlingham (UNAHUR) se posiciona a la vanguardia de este avance: un equipo de investigadoras del Laboratorio de Investigación Aplicada para la Producción y el Trabajo (LIAPT) estudia la impresión 3D de acero inoxidable y aleaciones base níquel para fabricar componentes críticos destinados a la industria nuclear.



El desarrollo se lleva a cabo en el marco de un convenio estratégico con CONUAR, compañía dedicada a la producción de elementos para el sector nuclear argentino. La elección de los materiales no es casual ya que tanto el acero inoxidable como las aleaciones de níquel cuentan con las propiedades necesarias para soportar los ambientes extremos y las altísimas exigencias que demanda esta industria.





Para llevar adelante la investigación, el equipo utiliza tecnología LMD (Laser Metal Deposition). Este es un avanzado sistema de impresión 3D que emplea un láser para fundir metal y construir piezas capa por capa, operado a través del brazo robótico con el que cuenta la UNAHUR.



Actualmente, la directora del proyecto, Mercedes Durán, junto a dos doctorandas, se encuentra analizando minuciosamente las etapas iniciales del proceso requeridas por la industria científico-nuclear. Esto abarca desde la preparación digital y técnica previa, hasta la deposición del metal, el funcionamiento del láser, el control de temperatura y la fusión. De hecho, los avances ya son tangibles: las investigadoras lograron obtener probetas impresas en acero inoxidable, un hito que fue presentado recientemente en el congreso internacional organizado por la Sociedad Argentina de Materiales (SAM).



"Este tipo de proyectos son importantes porque vinculan a la universidad con la industria, generando y fortaleciendo lazos de trabajo y desarrollos conjuntos", destacó Durán. En este marco, la Dirección de Vinculación Tecnológica de la UNAHUR acompaña la articulación institucional para fortalecer el trabajo conjunto e identificar nuevas oportunidades de cooperación que fusionen el potencial científico con las necesidades del aparato productivo.