Campaña de vacunación antirrábica: Continúa en Hurlingham el operativo gratuito para las mascotas

Hasta el viernes 3 de julio inclusive, el Municipio de Hurlingham estará llevando adelante un operativo gratuito de vacunación antirrábica y desparasitación, una iniciativa que busca recorrer los barrios del distrito, yendo casa por casa, para seguir cuidando a las mascotas y familias.





La propuesta forma parte del Plan Integral de Salud Animal del gobierno local que tiene como objetivo promover el cuidado responsable de los animales domésticos y prevenir enfermedades.





Respecto a la vacunación antirrábica, las autoridades recordaron la importancia de prestarle atención a la enfermedad, ya que tiene una altísima tasa de mortalidad tanto en humanos como en animales.





Según el Instituto Biológico Dr. Tomás Perón, la rabia es una enfermedad infecciosa mortal si no se hace la prevención necesaria, que afecta fundamentalmente al sistema nervioso. Es producida por un virus y se transmite por mordedura, lamedura y/o arañazos de animales mamíferos enfermos de rabia, como perros y gatos.





Por su parte, la desparasitación de las mascotas es crucial para eliminar parásitos internos (como los gusanos) y externos (tales como pulgas y garrapatas), previniendo graves enfermedades que también pueden afectar a los humanos.





El esquema estándar exige una desparasitación interna cada 3 meses y una protección externa mensual o trimestral, dependiendo del producto.





¿Cómo cuidar a tu mascota en Hurlingham?

Según el cronograma oficial, el operativo de vacunación antirrábica y desparasitación estará recorriendo el Barrio Parque Quirno este miércoles 1, jueves 2 y viernes 3 de julio de 9 a 13.





Asimismo, durante el miércoles y viernes los vecinos y las vecinas de Hurlingham podrán acercarse a la posta veterinaria fija, ubicada en el Club Independencia (Gaboto 454).





Ante una mordedura o cualquier accidente potencialmente rábico, es fundamental lavar la herida con abundante agua y jabón y acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir la evaluación correspondiente.