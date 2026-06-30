Falleció un bebé de dos meses en Ituzaingó y aprehenden a sus padres por tenencia de drogas

La trágica muerte de un bebé de dos meses en Ituzaingó derivó en un operativo policial que terminó con la aprehensión de sus padres por tenencia de drogas. Tras el lamentable deceso del niño, la Justicia descubrió más de tres kilos de marihuana en la vivienda familiar, lo que abrió una segunda causa por comercialización de estupefacientes que corre en paralelo a la averiguación por las causales de la muerte.



Durante la mañana de este lunes 29 de junio, dos padres dieron aviso a los servicios de emergencia que su hijo de 2 meses no reaccionaba mientras dormía en la cama junto a ellos.



Una ambulancia trasladó al niño hacia el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó, donde se dió el lamentable hecho de su fallecimiento, informaron voceros judiciales a La Ciudad.



Tras conocerse el trágico suceso, la UFI N°2 de Ituzaingó dispuso una investigación en la que terminó interviniendo otra fiscalía: la N°9 de Morón, especializada en sustancias ilícitas.



Dentro de la casa de los padres, ubicada en el barrio Villa Las Naciones, se secuestraron 925 gramos de cogollos de marihuana y 2,2 kilos de hojas, además de otros elementos compatibles con la comercialización de drogas.



Por infracción a la ley sobre tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes, la UFI N°9 pidió la aprehensión de ambos adultos, que serán indagados en el transcurso del día, según fuentes de la investigación informaron a este medio.



La investigación por el fallecimiento del niño continúa en manos de la UFI N°2 de Ituzaingó, que la caratuló como Averiguación de causales de muerte, y solicitó una autopsia para esta tarde.