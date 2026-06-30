Moreno: un bodegón celebra el avance de la Selección Argentina con una torre de milanesas XXL

El verdadero agite culinario se mudó definitivamente a la zona oeste. Ya no hace falta viajar hasta CABA para disfrutar de platos abundantes que remiten directamente a la comida que preparaban las abuelas. En el corazón de Moreno, "Posta 32" se consolida como un nuevo templo de los amantes del buen comer y esta semana decidió tirar la casa por la ventana para festejar el buen momento de la Selección Argentina en la Copa del Mundo.



Ubicado estratégicamente en Leandro N. Alem 2681, este establecimiento logró capturar la esencia de las viejas cantinas de barrio, sumándole un entorno rodeado de verde ideal para desconectar. Pero lo que hoy está en boca de todos no es solo su ambiente familiar, sino una promoción que se volvió viral en las redes sociales. "La Selección pasó de fase en el Mundial y se celebra en Posta 32 con una torre de milanesas", anunciaron con entusiasmo desde las cuentas oficiales del bodegón y parrilla morenense.





La verdadera estrella de esta celebración mundialista es su imponente "Torre de Milanesas". Lejos de ser una porción tradicional, se trata de una estructura de tres pisos pensada milimétricamente para que cuatro personas coman hasta el hartazgo, abonando $12.500 pesos cada una.



Para los paladares exigentes, la torre incluye tres variantes que no fallan: napolitana clásica, fugazzetta con roquefort y especial de la casa (con morrones y panceta). Es importante destacar que esta gran promoción para celebrar la actualidad de "La Scaloneta" se encuentra disponible de lunes a miércoles en el salón del bodegón.

Posta 32: un paraíso gastronómico con mucho más que milanesas





Si bien la torre de milanesas XXL se lleva todos los flashes, la propuesta de Posta 32 va mucho más allá. Sus habitués y distintos creadores de contenido del conurbano destacan la clásica parrillada para cuatro personas, que llega a la mesa con achuras abundantes, asado de tira y un vacío que ya es catalogado como "el mejor corte de la casa".



Además, el folklore futbolero juega un rol central en la identidad de este establecimiento. Para acompañar la pasión por la celeste y blanca, el local ofrece para quienes se acerquen: 2x1 en cervezas artesanales los días de partido de la Selección Argentina, noches de pastas libres y beneficios exclusivos para cumpleañeros (incluyendo botellas de vino de regalo).