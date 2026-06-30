Ituzaingó: alumnos de la Técnica festejan con el portero el triunfo de Paraguay

Alumnos de la Escuela Técnica República del Paraguay festejaron ayer el triunfo de Paraguay sobre Alemania de una manera especial. No solo porque el nombre del colegio hace referencia al país hermano, sino porque ademas Gustavo, su portero, es paraguayo.



En el video se puede ver a los jóvenes viendo la tanda final de penales y ante la victoria de Paraguay, correr hacia la portería para festejar con el auxiliar docente, el triunfo paraguayo

Paraguay protagonizó ayer la primera gran sorpresa del Mundial 2026 al eliminar a Alemania por penales en diecisesavos de final tras igualar 1-1 en tiempo regular en Boston. Tras la heroica hazaña del combinado de Gustavo Alfaro, los principales medios del mundo reaccionaron a su triunfo, con fuertes críticas al seleccionado germano por su nueva decepción mundialista.