¿Dónde queda Cabo Verde? El exótico rival de Argentina

El seleccionado africano será rival de la Albiceleste en los dieciseisavos de final después de una histórica clasificación en su primera Copa del Mundo. En esta nota te contamos todos los detalles.



En los 16avos de final de la Copa del Mundo 2026, la Selección Argentina enfrentará un desafío tan inédito como estimulante: Cabo Verde, este viernes a las 19 hs, en Miami, y con transmisión en vivo y en directo por Telefé, TVP, TyC Sports, Disney+ y DSPORTS.



Para gran parte del mundo futbolístico, el nombre de este pequeño país africano resultó una verdadera revelación tras dejar en el camino a potencias históricas como Uruguay y avanzar invicto en la fase de grupos.



Pero, ¿dónde queda exactamente y cómo es la nación detrás del milagro deportivo?



Un paraíso volcánico en medio del Atlántico



La República de Cabo Verde es un archipiélago situado en el océano Atlántico central, a unos 600 kilómetros de la costa de Senegal, justo frente al punto más occidental del continente africano.



El país está compuesto por diez islas volcánicas principales y varios islotes, divididas tradicionalmente en dos grupos por los vientos alisios: las de Barlovento (al norte) y las de Sotavento (al sur).



Su geografía es de extremos fascinantes. Mientras que algunas islas como Sal y Boa Vista son llanas, de clima árido y famosas mundialmente por sus extensas playas de arena blanca y aguas turquesas, otras como Santiago (donde se encuentra la capital, Praia) y Fogo son montañosas y de un verde intenso.

En esta última se alza un imponente volcán activo cuya cima alcanza los 2.829 metros de altura.



Cultura criolla y ritmo isleño



Con aproximadamente 550.000 habitantes, Cabo Verde es uno de los países menos poblados de África. La historia del archipiélago es singular: las islas estaban deshabitadas hasta que los navegantes portugueses las colonizaron en el siglo XV.



Durante siglos, su ubicación las convirtió en un punto estratégico para las rutas comerciales marítimas y, trágicamente, en un centro neurálgico del tráfico transatlántico de esclavos.



Esta confluencia histórica forjó una vibrante cultura de profundo mestizaje. La inmensa mayoría de la población tiene raíces africanas y portuguesas.

Aunque el idioma oficial es el portugués utilizado en el gobierno, la prensa y la educación escolar, el corazón de la calle y la vida familiar es el criollo caboverdiano (Kriolu), una lengua oral que mezcla la base portuguesa con palabras de diversos idiomas de África occidental.



Si algo define el alma del país es la música. Géneros como la melancólica morna (inmortalizada globalmente por la legendaria cantante Cesária Évora), la coladeira y el enérgico funaná son el reflejo sonoro de la alegría, la resiliencia y la vida ligada irremediablemente al mar.



En lo futbolístico, Cabo Verde es conocido como los Tiburones Azules y llegó al Mundial 2026 como debutante absoluto.



Su clasificación a la Copa del Mundo fue considerada una hazaña, pero lo ocurrido en la fase de grupos elevó todavía más la dimensión de su campaña.



El equipo dirigido por Pedro Leitão Brito empató 0-0 con España en el debut, igualó 2-2 ante Uruguay y cerró la zona con otro 0-0 frente a Arabia Saudita.



Esos tres empates le permitieron terminar segundo del Grupo H con tres puntos, detrás de España, que finalizó líder con siete.



Con ese resultado, Cabo Verde dejó eliminado a Uruguay y Arabia Saudita y se clasificó por primera vez en su historia en una fase eliminatoria mundialista.



Ahora, desde el medio del Atlántico, buscarán dar el gran golpe en Miami ante los Campeones del Mundo.