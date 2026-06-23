El show del "10" en Dallas: Con dos de Messi, “La Scaloneta” venció a Austria

Con doblete de Lionel Messi, la Selección Argentina venció a Austria por 2 a 0 y se clasificó a los 16avos de la Copa del Mundo, y no solo eso, sino que llegó a los 18 goles, siendo el máximo goleador histórico del Mundial.



Luego de otra actuación histórica de Lionel Messi, Argentina le ganó 2-0 a Austria, en Dallas, por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026, y se aseguró así la clasificación a los 16avos de final.



En la primera parte, los dirigidos por Lionel Scaloni tuvo un penal a favor en los minutos iniciales.



Tras una falta a Lautaro Martínez en el área, Messi se hizo cargo de la ejecución desde los doce pasos, pero su remate fue desviado y pasó por al lado del palo izquierdo del arquero austríaco, Alexander Schlager.



A partir de esta situación, Austria se plantó mejor en el campo de juego y complicó el juego de Argentina por medio de la presión. Pese a esto, el cuadro europeo no pudo imponerse sobre una férrea defensa albiceleste.



Hasta que, a falta de siete minutos para el cierre de la primera etapa, el capitán se tomó revancha y pudo abrir el marcador a los 38 minutos de juego con un remate de zurda desde el borde del área.

Esta anotación le permitió convertirse en el máximo goleador en la historia de los Mundiales en soledad, ya que llegó a los 17 y superó por uno al alemán Miroslav Klose.



En la parte complementaria, el desarrollo del juego fue muy parejo, aunque Argentina pudo mantener cierto control ante un combinado austríaco que se acercó en más de una oportunidad al arco defendido por Emiliano "Dibu" Martínez.



De hecho, el uno argentino despejó un tiro libre ejecutado por el volante ofensivo Marcel Sabitzer.



El gol que sentenció el partido, llegó recién a los 49 minutos de la segunda mitad, cuando Messi pudo definir luego de varios rebotes dentro del área para estampar el 2-0 definitivo, y elevar a los 18 goles, siendo el máximo goleador histórico de la Copa del Mundo.



Gracias a esta actuación estelar, Argentina sacó el boleto para la próxima instancia, donde la próxima presentación de la Selección será este sábado 27, cuando se enfrente con Jordania a las 23:00, nuevamente en Dallas, esperando a su rival que saldría entre Uruguay, España, Cabo Verde o Arabia Saudita, ambas selecciones que integran el Grupo H, ya que definen el viernes a las 21 hs, en simultáneo.