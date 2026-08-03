Un futbolista de la Selección Argentina emigró al fútbol inglés

El defensor argentino fue presentado oficialmente por el conjunto inglés después de una temporada con continuidad en Francia y volverá a competir en la Premier League con la mira puesta en la Selección.



Valentín Barco tendrá un nuevo desafío en el fútbol europeo. Chelsea anunció oficialmente ayer la llegada del futbolista argentino de 22 años, que llega al elenco inglés después de su paso por Racing de Estrasburgo y tras haber formado parte de la Selección Argentina en la última Copa del Mundo.



El club londinense confirmó que el jugador firmó un contrato hasta 2030 y que próximamente se incorporará a la pretemporada para comenzar a trabajar bajo las órdenes de Xabi Alonso junto al resto del plantel.



Barco comenzó su carrera profesional en Boca Juniors. Surgido de las divisiones inferiores del Xeneize, tuvo su estreno en Primera División cuando tenía apenas 16 años y permaneció en la institución hasta comienzos de 2024, cuando fue transferido al Brighton de la Premier League.

Su primera experiencia en Inglaterra no tuvo la continuidad esperada y, a mediados de ese año, fue cedido al Sevilla.



En el equipo español tampoco consiguió sumar los minutos que buscaba, por lo que, a principios de 2025, finalizó anticipadamente ese préstamo para continuar su carrera en Francia.



Valentín recaló entonces en Racing de Estrasburgo, donde encontró mayor protagonismo y también modificó su posición dentro del campo para desempeñarse como volante.



Su rendimiento convenció al conjunto francés, que posteriormente decidió adquirir definitivamente su ficha.



Durante la última temporada, Barco participó en 43 encuentros entre todas las competiciones y tuvo intervención directa en 12 goles.

Sus actuaciones también le permitieron regresar a la consideración de la Selección Argentina y ser convocado para disputar la Copa del Mundo.