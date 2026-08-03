El presidente del Honorable Concejo Deliberante de Ituzaingó, concejal Juan Manuel Alvarez Luna, convoca al I Foro de la Comunidad a celebrarse el viernes 7 de agosto a las 18:00 horas en la Sala de sesiones “Gral. Don José de San Martín”, a efectos de propiciar la participación ciudadana en base a las actuaciones que obran en el expediente HCD 17200/2026 caratulado como “Preocupación por el Proyecto de Reforma Previsional propuesto por el Gobierno Nacional”. Los interesados en participar deben inscribirse previamente en “Mesa de Entradas del HCD, ubicado en la calle 24 de octubre 898 Ituzaingó, hasta el jueves 6 de agosto a las 18 horas.PRESIDENCIA HCD ITUZAINGÓ - Juan Manuel Alvarez Luna - Presidente

Artículo Relacionado El Juez del Noveno Juzgado Civil Oficina Judicial Civil, en autos N° 2357/25 caratulados "PINTO JUAN LUIS S/ USUCAPIÓN", cita y emplaza por edictos que se publicarán por el plazo de dos (02) días en el Boletín Oficial y Diario local de la Provincia de Buenos Aires, a los sucesores del Sr. Juan Alfredo Pinto DNI N° 6.741.962 titular registral y/o presuntos interesados en el bien inmueble que se pretende usucapir, sito en calle Facundo 660 Oeste, Barrio Capitán Lazo, Rawson San Juan; Nomenclatura Catastral N° 0433-750530; Antecedente Dominial: Número 4860 F°60 T°49, Rawson Año 1968; Plano de Mensura N° 04-18051-25; sup/ mensura 299 m2, existe plano anterior 04-1013-64, lote 6 Mzna 17-18; para que en el plazo ampliado de veintiún (21) días-a contar desde la última notificación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de designar Defensor Oficial en caso de incomparecencia (art. 634 del CPC)-.San Juan, 16 de Junio de 2026. Firmado DEL ZOTTO Claudia Fátima Edicto Judicial El Juez del Noveno Juzgado Civil Oficina Judicial Civil, en autos N° 2357/25 caratulados "PINTO JUAN LUIS S/ USUCAPIÓN", cita y emplaza por edictos que se publicarán por el plazo de dos (02) días en el Boletín Oficial y Diario local de la Provincia de Buenos Aires,