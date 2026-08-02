En nuestra querida ciudad de Ituzaingó, el compromiso con el medio ambiente y la sustentabilidad siempre ha sido un pilar fundamental en la agenda de los vecinos. En esta oportunidad, la gran noticia que nos convoca en la región es el tan esperado regreso de un programa municipal que transforma nuestra relación con los residuos urbanos: ¡vuelve el EcoCanje a Ituzaingó!



La cita obligada para todos los vecinos comprometidos con el cuidado de nuestro entorno será el próximo sábado 15 de agosto a partir de las 11:00 horas. El escenario elegido para esta nueva jornada ecológica es uno de los espacios verdes más transitados y queridos por las familias de la zona: la histórica Plaza Atahualpa, ubicada estratégicamente en la intersección de la Avenida Ratti y la calle Castelar. Este punto de encuentro barrial, que tantas veces nos ha albergado para ferias, rondas de mates y eventos culturales, se teñirá completamente de verde para recibir a todos aquellos dispuestos a marcar la diferencia.



Pero, ¿de qué se trata exactamente esta movida ? La premisa del #EcoCanje es tan simple como profundamente transformadora: convertir lo que antes considerábamos "basura" en nueva vida. Durante la jornada del sábado, los vecinos podrán acercarse a la plaza llevando sus materiales reciclables (siempre recordando que deben estar limpios y secos para su correcto procesamiento). Se estarán recibiendo elementos de uso cotidiano como papel, cartón, botellas y frascos de vidrio, metales y todo tipo de plásticos. Todo este material será reinsertado en el circuito productivo gracias a los principios de la economía circular, fomentando así un modelo de ciudad mucho más amigable con el planeta.

A cambio, quienes participen de esta entrega de materiales reciclables tendrán la oportunidad de llevarse a casa un árbol especialmente pensado y seleccionado para ser plantado en la vereda. Esta acción tiene un impacto positivo incalculable: por un lado, logramos reducir significativamente el volumen de residuos que terminan en los rellenos sanitarios; por el otro, contribuimos de manera directa a la forestación de nuestro distrito. Imaginen nuestras arboladas veredas del oeste, ofreciendo aún más sombra para combatir los veranos agobiantes, mejorando la calidad del aire que respiramos a diario y embelleciendo la fisonomía histórica de nuestros barrios.



Es fundamental tener en cuenta un detalle no menor: para garantizar una organización impecable y asegurar el stock de especies arbóreas para todos, los cupos para participar de esta jornada son limitados. Por ello, si querés ser parte de esta iniciativa, es requisito indispensable inscribirse de manera previa. a través de las redes sociales municipales y completar el formulario correspondiente.