Javier Milei sigue perdiendo apoyo: la desaprobación en julio llegó al 65,3 %

La política argentina ha comenzado a moverse de manera inexorable al ritmo de las elecciones de 2027. Al transitar la segunda mitad del año 2026, el clima social y político exhibe señales inequívocas de fatiga. El último Informe Nacional elaborado por la consultora Zuban Córdoba y Asociados, correspondiente al mes de julio, arroja una radiografía contundente del humor social: el rechazo a la gestión del presidente Javier Milei ha escalado a niveles críticos, consolidando un escenario de profundo desgaste.

La economía, el verdadero termómetro social

El relevamiento de Zuban Córdoba, realizado entre el 22 y el 26 de julio de 2026 sobre una muestra representativa de 1.500 casos a nivel nacional, expone un deterioro agudo en la evaluación del Gobierno. Según los datos oficiales del estudio, el 65,3% de los argentinos desaprueba la administración de La Libertad Avanza, frente a un núcleo de apoyo que parece haberse estancado en un 33,4%. Apenas un 1,3% de los encuestados prefirió no responder.

La imagen personal del jefe de Estado no logra blindarse ante este malestar generalizado. El 61,3% de los consultados manifiesta tener una imagen negativa de Javier Milei, mientras que idéntico 33,4% conserva una percepción positiva del mandatario. Este tercio del electorado es un porcentaje que se repite de manera sistemática a lo largo de las distintas variables del informe, marcando lo que parece ser el piso y, a la vez, el techo actual del núcleo duro oficialista.

La crisis de expectativas se hace evidente al observar la percepción sobre el futuro del país. Un contundente 64% de los ciudadanos considera que la Argentina avanza en la dirección incorrecta, contra apenas un 30% que mantiene el optimismo y avala el rumbo actual. Esta visión macroeconómica tiene su correlato directo en los bolsillos de las familias.

Más de la mitad de los encuestados, específicamente el 53,9%, asegura que su situación económica personal está peor hoy que cuando Javier Milei asumió la presidencia. A esto se suma un 14,4% que afirma estar "igual de mal", consolidando un bloque mayoritario de insatisfacción material. En la vereda opuesta, solo un 13,2% dice sentirse económicamente mejor, y un 16,7% sostiene que continúa "igual de bien".



Al analizar esta disociación entre el relato gubernamental y la realidad de los ingresos, el informe de Zuban Córdoba es tajante. En el documento, los especialistas advierten:

"La recuperación económica no es algo que pueda ser implantado en la mente de las personas como si se tratara de un spot publicitario. Es algo que se siente o no se siente".

Esta conclusión sugiere que el Gobierno de La Libertad Avanza no atraviesa simplemente una crisis de comunicación o un problema de vocería, sino que se enfrenta a una barrera estructural: la ausencia de mejoras tangibles en el poder adquisitivo de la clase media y los sectores populares.

El escenario electoral hacia 2027

El desgaste del oficialismo tiene un impacto directo en el mapa de cara a las próximas elecciones presidenciales. La sociedad ha comenzado a evaluar la gestión de Milei a través del prisma de los resultados concretos, alejándose paulatinamente de la épica disruptiva que lo llevó a la Casa Rosada. Es el clásico pasaje del liderazgo antisistema al desgaste propio del ejercicio del poder.



En este contexto, el 61,9% de los consultados afirma que en los próximos comicios votaría por un cambio de Gobierno, un dato que enciende todas las alarmas en los despachos de Balcarce 50. Por el contrario, la continuidad de la actual gestión apenas cosecha un 33,4% de respaldo, reafirmando una vez más el tamaño actual de la base de sustentación libertaria.

Esta sed de alternancia ha comenzado a reordenar a la oposición, que encuentra una ventana de oportunidad inmejorable para recuperar competitividad. De acuerdo con la medición de intención de voto por espacio político, el peronismo vuelve a liderar las preferencias:

Incluso frente al escenario hipotético de una alianza formal entre La Libertad Avanza y el PRO —una estrategia largamente debatida en los círculos de poder de centroderecha— los números no garantizan un triunfo oficialista. Ante la suma de ambos espacios, el peronismo lograría ampliar su ventaja, alcanzando un 35,3% de apoyo frente al 33,8% de la coalición conservadora. Como indica la consultora, "el gobierno entra así en meses determinantes que setearán la competencia electoral del año que viene. El tiempo apremia