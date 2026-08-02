Robo en una joyería de Morón: pidieron ver la mercadería y huyeron con cadenas de oro

Dos delincuentes ingresaron a una joyería del centro de Morón y pidieron que les mostraran distintas cadenas de oro. Mientras observaban la mercadería, uno de ellos extrajo un arma y amenazó a las empleadas. En pocos segundos, tomaron dos paños con joyas y escaparon en las motocicletas que sus cómplices habían dejado preparadas frente al comercio.



El hecho ocurrió a la luz del día en el local "Palace", ubicado sobre la calle San Martín al 171. De acuerdo a fuentes policiales, la secuencia comenzó cuando dos hombres ingresaron al comercio simulando ser clientes interesados en comprar cadenas de oro.



Una vez adentro, fueron atendidos por una empleada de 31 años. Tras pedir que les exhibieran la mercadería, y mientras observaban detenidamente los paños sobre el mostrador, uno de los sujetos extrajo una pistola y amenazó a las mujeres presentes.



En cuestión de segundos, los asaltantes se apoderaron de dos paños repletos de cadenas de oro. Ya con el botín en su poder, salieron rápidamente a la calle San Martín y se dieron a la fuga a bordo de dos motocicletas que los aguardaban en la puerta, con cómplices listos para facilitar el escape en medio del tránsito céntrico.



Afortunadamente, tanto la empleada como otra joven de 26 años que se encontraba en el lugar resultaron ilesas y fueron asistidas tras el momento de extrema tensión.



La causa, caratulada oficialmente como "Robo Agravado", quedó en manos de la UFI N° 1 de Morón. Por estas horas, el personal policial centra sus tareas investigativas en el relevamiento de las cámaras de seguridad ubicadas en el centro de Morón para intentar identificar a los asaltantes y reconstruir su ruta de escape.

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