Demuru, la nueva propuesta gastronómica de Parque Leloir que ya es viral

Parque Leloir se ha consolidado en los últimos años como el polo gastronómico por excelencia de la zona oeste del Gran Buenos Aires. El pulmón verde de Ituzaingó no deja de sorprendernos con aperturas que rápidamente captan la atención de vecinos y visitantes de distritos aledaños. En esta ocasión, los reflectores están puestos sobre una flamante incorporación que promete revolucionar nuestras cenas y almuerzos. Hablamos de Demuru, un restaurante que acaba de desembarcar en nuestro querido corredor ecológico y que, en cuestión de días, ha logrado estar en boca de todos.





El fenómeno en redes sociales no es ninguna casualidad. Hace tan solo unas horas, la creadora de contenido @sofiiluk, quien cuenta con una comunidad muy activa de más de tres mil seguidores en su cuenta de Instagram, decidió visitar Parque Leloir para poner a prueba este nuevo espacio. Fiel a su estilo, la influencer documentó toda su experiencia y encendió la mecha de la viralidad local.





Demuru no es un nombre improvisado en la industria; para aquellos que suelen vacacionar en la Costa Atlántica, este sello ya es sinónimo de excelencia, pues cuentan con exitosas sucursales cerca del mar. Ahora, apostaron fuerte y decidieron traer su magia a las pintorescas calles arboladas de Ituzaingó.

Según el minucioso relato de la influencer, el encanto de Demuru comienza antes de cruzar la puerta. Desde afuera, el imponente local ya invita a pasar con una estética sumamente cuidada y moderna, que se integra de manera ideal con el entorno natural de Leloir.





Una vez en la mesa, la sorpresa continúa al abrir la carta: los comensales se encuentran con una variedad de platos abrumadoramente amplia y, lo que es una excelente noticia en los tiempos que corren, a muy buen precio para la alta calidad que ofrecen.





El primer aplauso de la velada se lo llevó la panera. Lejos de ser un simple trámite de cortesía, llegó a la mesa rebosante de deliciosas variedades de pancitos calientes. Para acompañar este inicio, la creadora de contenido optó por pedirse una copa de vino, momento en el cual el restaurante sorprendió con un delicado gesto de cortesía de la casa: una reconfortante y sabrosa sopa de calabaza.





El plato fuerte de la reseña llegó, naturalmente, con los principales. La propuesta de Demuru parece entender a la perfección el paladar argentino, fusionando toques gourmet con la generosidad de los clásicos de siempre. Degustaron un tierno cuadril acompañado de verduras asadas, un plato que destacó por su cocción impecable y una milanesa verdaderamente colosal. Tan enorme era la porción que, acompañada de unos abundantes fideos, literalmente no entraba en el plato, desatando la sorpresa y el elogio inmediato en las redes sociales.





Para coronar una noche que rozó la perfección, el toque dulce no podía faltar. La elección fue un clásico de la repostería europea: un crème brûlée, descrito por @sofiiluk como "muy rico", ideal para los amantes de los postres equilibrados.