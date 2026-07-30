Fin de semana en Ituzaingó con las vacaciones de protagonista
Diario La Ciudad
El Municipio de Ituzaingó informa a los vecinos y vecinas las actividades culturales y recreativas que se desarrollarán durante este fin de semana en distintos puntos del distrito. Las actividades son con entrada libre y gratuita y las que son al aire libre se suspenden por lluvia.
Programación completa:
Viernes 31/07:
16 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
Show infantil “Las 4 estaciones de Bele”
16 hs - Centro de Desarrollo Social Barrio Nuevo (Alsina 4345)
“Varieté de Circo”
16 hs - Playones Deportivos (República del Salvador y Pringles)
“Iggor show”
Sábado 1/08:
16 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
“Varieté de Circo”
Domingo 2/08:
16 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)
“Arlequinizados”
Además, el sábado de 10 a 17 horas, estarán disponibles las siguientes exhibiciones artísticas:
“León Ferrari. Obra gráfica y objetos” de León Ferrari - Galería de Arte Municipal (Soler 217)
“Hibridaciones, formas de lo posible” de Carmén Pellizzón y “Dónde la línea quiebra el silencio” de Soni Pas - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)