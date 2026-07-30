30 de jul. de 2026
Ituzaingó

Fin de semana en Ituzaingó con las vacaciones de protagonista

Diario La Ciudad

1 min de lectura
Fin de semana en Ituzaingó con las vacaciones de protagonista
facebook icon twitter icon telegram icon whatsapp icon

El Municipio de Ituzaingó informa a los vecinos y vecinas las actividades culturales y recreativas que se desarrollarán durante este fin de semana en distintos puntos del distrito. Las actividades son con entrada libre y gratuita y las que son al aire libre se suspenden por lluvia.

Programación completa:

Viernes 31/07:

16 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre) 

Show infantil “Las 4 estaciones de Bele”

16 hs - Centro de Desarrollo Social Barrio Nuevo (Alsina 4345)

“Varieté de Circo”

16 hs - Playones Deportivos (República del Salvador y Pringles)

“Iggor show”

Sábado 1/08:

16 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

“Varieté de Circo”

Domingo 2/08:

16 hs - Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre)

“Arlequinizados”

Además, el sábado de 10 a 17 horas, estarán disponibles las siguientes exhibiciones artísticas:

“León Ferrari. Obra gráfica y objetos” de León Ferrari - Galería de Arte Municipal (Soler 217)

“Hibridaciones, formas de lo posible” de Carmén Pellizzón y “Dónde la línea quiebra el silencio” de Soni Pas - Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855)

Artículo Relacionado
whatsapp logo