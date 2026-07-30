Nuevas ofertas laborales en Ituzaingó

El invierno avanza, pero el movimiento comercial e industrial de nuestra querida ciudad sigue más vivo que nunca. Nuestro municipio tiene un ecosistema laboral muy activo, desde los polos industriales hasta los corredores gastronómicos que tanto nos enorgullecen. En este mes de julio, hay excelentes noticias para quienes están buscando reinsertarse en el mercado o dar un salto en su carrera profesional.





Si estás en búsqueda laboral activa, desde el Servicio de Intermediación Laboral de Ituzaingó acaban de anunciar una nueva batería de oportunidades. Esta área funciona como un nexo fundamental entre los vecinos y las empresas locales, con el objetivo principal de acercarte nuevas alternativas para que encuentres el empleo que mejor se adapte a tu perfil, tus conocimientos y tus habilidades.

Las propuestas que están abiertas actualmente en nuestra ciudad abarcan tanto el sector industrial como el de servicios y la gastronomía. Operario especializado para incorporarse a las líneas de producción de una importante empresa metalúrgica de la zona; Vendedor viajante, solicitada por una importante empresa de distribución de helados; Operario especializado (Plásticos) para formar parte de una importante empresa dedicada al desarrollo y fabricación de productos plásticos; Camarero/a para sumarse a la atención al público en un importante local de sushi ubicado en Ituzaingó; Instalador de alarmas para una reconocida empresa de servicios; y Bachero/a requerido por un importante local de sushi de nuestra ciudad.





Podés presentar tu solicitud a través correo electrónico, enviando tu CV actualizado a oeintermediacionlaboral2@gmail.com o de manera presencial, aercandote a las oficinas ubicadas en Fragio 183. ¡No dejes pasar esta oportunidad! Mantener la perseverancia y estar atento a estas herramientas que brinda el municipio es fundamental.