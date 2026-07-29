Ituzaingó tiene la tasa de morosidad más alta del primer cordón del Conurbano

Los datos más recientes sobre morosidad elaborados por la consultora económica Analytica no dejan lugar a dudas. Según el informe de la consultora (con datos de abril de 2026), la morosidad en la argentina de Javier Milei, alcanzó récords nunca alcanzados. De acuerdo al mapa nacional, las provincias del norte y de Cuyo lideran el rating . En nuestra provincia la situación no es mejor, con un 28,4 % de deudores en situación irregular, sigue de cerca a las provincias del norte.





Sin embargo, el promedio provincial esconde una realidad mucho más compleja y asimétrica cuando se pone la lupa sobre el Conurbano bonaerense. El informe revela una división entre el interior productivo y el Conurbano. Mientras que en el interior de la provincia el nivel de deudores con mora tardía (es decir, con atrasos que superan los 90 días) se ubica en un 23,1%, en el Conurbano esa cifra salta al 30,5%.

La geografía del rojo financiero

El mapa de la deuda familiar es, en esencia, un mapa calcado de la desigualdad socioeconómica argentina. La capacidad de mantener al día los compromisos financieros —desde la tarjeta de crédito hasta el préstamo personal— está directamente atada a la formalidad laboral y a la resiliencia de los ingresos frente a la inflación. Si miramos los extremos, la brecha supera los 23 puntos porcentuales:



El epicentro de la tensión: Municipios del sur y oeste del GBA muestran niveles de asfixia financiera críticos. Florencio Varela encabeza la lista con un preocupante 38,3% de morosidad, seguido de cerca por José C. Paz (37,3%), Moreno (35,9%), Malvinas Argentinas (35,1%) y Merlo (34,4%).



El refugio del corredor norte: En la otra vereda, distritos con mayor concentración de empleo formal y sectores de ingresos medios-altos y altos logran contener el impacto. Vicente López registra apenas un 15,1%, acompañado por San Isidro (20,2%), Morón (21,9%), Tres de Febrero (23,0%) e Ituzaingó (25,0%).

El caso Ituzaingó: la tasa más alta del primer cordón y la luz de alerta en el Oeste

Dentro del segmento de municipios con mejor desempeño relativo del Gran Buenos Aires, Ituzaingó tiene sus propios matices. Aunque con un 25,0% de morosidad se ubica lejos de los registros del Conurbano profundo (como el 38,3% de Florencio Varela), nuestro municipio ostenta un dato no menor: es el municipio con la tasa de incumplimiento más alta entre los distritos considerados del primer cordón del conurbano.



Al comparar a Ituzaingó con sus pares del corredor oeste y norte con perfil similar:

Vicente López: 15,1%, San Isidro: 20,2%, Morón: 21,9%, Tres de Febrero: 23,0%, Ituzaingó: 25,0%.

¿Qué explica esta diferencia dentro del corredor oeste?

La dinámica de Ituzaingó refleja la propia heterogeneidad geográfica y social del distrito. Al ser un municipio de transición que combina zonas residenciales consolidadas (como Parque Leloir o Ituzaingó Centro) con barrios de mayor informalidad laboral hacia el límite con Merlo, la capacidad de amortiguar el impacto del ajuste varía drásticamente a pocos metros de distancia.

"Ituzaingó opera como una bisagra territorial. Hacia el este limita con la estructura de ingresos más formal de Morón, pero hacia el oeste limita con la alta presión social de Merlo y Moreno. Esa dualidad se traduce directamente en la capacidad de pago de los hogares," señalan analistas del mercado crediticio.

A esto se suma la fuerte presencia del comercio minorista y PYMEs locales, dos de los sectores más castigados por la caída del consumo masivo y los aumentos de costos operativos (tarifas de servicios y tasas municipales). Muchos pequeños comerciantes y trabajadores independientes del distrito han tenido que recurrir al endeudamiento personal o con tarjetas de crédito para financiar capital de trabajo o gastos cotidianos, quedando más expuestos a caer en mora ante la persistente pérdida del poder adquisitivo.

Jóvenes y el "circuito B" del crédito

El análisis de Analytica arroja dos agravantes que complican el escenario hacia adelante. El primero es generacional: la franja etaria de 18 a 30 años es la más golpeada, rozando el 40% de incumplimiento (39% en hombres y 38,1% en mujeres). Jóvenes con primeros empleos inestables o que recurren al crédito para sostener consumos básicos o microemprendimientos que no logran traccionar.



El segundo factor es sistémico. La morosidad no se limita a los bancos tradicionales. Gran parte de este endeudamiento de riesgo se concentra en lo que se conoce como el "sistema financiero ampliado": fintechs, mutuales, créditos de casas de electrodomésticos o créditos en las aplicaciones de servicios como UBER, Rapi o Pedidos YA.



Este circuito alternativo, que muchas veces es la única puerta de entrada al crédito para los sectores no bancarizados del Conurbano profundo, opera con tasas de interés usureras (Costo Financiero Total). Cuando la rueda de los ingresos se detiene, la bola de nieve de los intereses en estos canales alternativos se vuelve impagable casi de inmediato.