Morón fortalece sus políticas de prevención contra la ludopatía

El intendente de Morón, Lucas Ghi, mantuvo una reunión con autoridades del Centro de Prevención de la Ludopatía de la ciudad, en el marco del trabajo conjunto que el Municipio lleva adelante para fortalecer las políticas de prevención, atención y acompañamiento frente al juego compulsivo.



Como resultado de este trabajo articulado, el Centro de Prevención de la Ludopatía fue relocalizado y funciona desde ahora en Abel Costa 196, entre Almirante Brown y Av. Rivadavia, Morón, con atención presencial de lunes a viernes, de 9 a 17 horas. Para comunicarse directamente con el Centro, también se encuentran disponibles el teléfono 4483-6173 y el WhatsApp 11-6048-4845.



Además, se encuentra disponible la línea telefónica 0800-444-4000, que funciona las 24 horas, todos los días de la semana, para brindar atención inmediata, asesoramiento y contención a vecinos y vecinas que atraviesen situaciones vinculadas al juego compulsivo. A través de esta línea también se puede conocer cuál es el Centro de Atención más cercano.



La prevención y el abordaje de esta problemática requieren del compromiso conjunto del Estado, las familias, las escuelas y toda la comunidad, especialmente frente al crecimiento de las apuestas online y los riesgos que las plataformas ilegales representan para adolescentes y jóvenes.



Estas acciones son fruto del trabajo conjunto entre el Municipio, las autoridades provinciales competentes y el Ministerio Público Fiscal. En este marco, la máxima autoridad del organismo, la Dra. Karina Iuzzolino, dispuso también la habilitación del correo electrónico denunciasmoron@mpba.gov.ar, destinado a recibir denuncias vinculadas al juego clandestino.



El Estado local continúa impulsando acciones de prevención, información y acompañamiento para promover entornos digitales más seguros y una comunidad informada y comprometida con la protección de nuestras juventudes.