Detuvieron a un hombre por amenazar de muerte a su expareja en El Palomar

Un hombre de 50 años fue detenido tras amenazar de muerte a su expareja en El Palomar y perseguirla hasta su vivienda. Durante el allanamiento en su casa de Villa Luzuriaga, la Policía secuestró dos armas de fuego, municiones y réplicas de armamento. En las últimas horas, la Justicia rechazó su pedido de excarcelación.



El hecho ocurrió la tarde del 9 de julio de 2026, mientras la víctima se encontraba en un supermercado ubicado sobre la avenida Presidente Perón. Según el testimonio que brindó a las autoridades, allí fue interceptada por su expareja, quien la amenazó: "Te voy a matar, yo de la cárcel salgo, pero vos del cajón no salís más".



Durante el violento episodio, el sujeto hizo un ademán de extraer un elemento de uno de sus bolsillos. Ante el conocimiento previo de que el hombre poseía armamento, la mujer temió que se tratara de un arma de fuego y huyó del lugar.



Sin embargo, el agresor la persiguió hasta su domicilio e intentó evitar que ella lograra ponerse a resguardo. De acuerdo a los investigadores, la víctima relató padecer situaciones de violencia desde hace tiempo. Tras sobrevivir a este ataque, la mujer logró acudir a las autoridades para radicar la denuncia formal.



Tras la denuncia, se inició una investigación que derivó en un allanamiento ejecutado la noche del 12 de julio en el domicilio del imputado, ubicado sobre la avenida Don Bosco en Villa Luzuriaga. El procedimiento permitió la aprehensión del agresor.



Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron un arsenal que el individuo tenía sin autorización legal: una escopeta de caza, un revólver calibre 38 con decenas de municiones, y varias réplicas, entre ellas una de un subfusil francotirador.



Actualmente, el hombre de 50 años permanece detenido bajo la órbita de la UFI N° 12 de Morón, en el marco de una causa caratulada como amenazas calificadas por el uso de arma de fuego. En las últimas horas, el juez interviniente rechazó el pedido de excarcelación de la defensa.

En caso de que sufras violencia de género

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El hecho ocurre en un marco estadístico preocupante a nivel nacional. De acuerdo al Observatorio de las Violencias de Género "Ahora Que Sí Nos Ven", en Argentina se registra un femicidio cada 31 horas. En lo que va de 2026, la violencia machista ya se cobró al menos 103 vidas, elevando a más de 3.200 la cifra de víctimas letales desde el año 2015.