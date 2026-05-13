Canticuénticos llega a Ituzaingó

Las vacaciones de invierno ya se empiezan a sentir en el aire, y con ellas, la búsqueda de esos momentos mágicos para compartir en familia. Este año, el plan está más que claro: el Teatro Gran Ituzaingó, ese faro cultural que tenemos frente a la plaza, se vestirá de fiesta para recibir a uno de los fenómenos musicales más importantes de las últimas décadas.





El próximo 29 de julio, el grupo santafesino Canticuénticos desembarca en nuestra ciudad. Con una propuesta que escapa de los clichés y apuesta a la inteligencia y sensibilidad de las infancias, el conjunto promete una tarde de canciones, juegos y esa emoción a flor de piel que solo ellos saben generar. Las entradas ya están disponibles a través de Tu Entrada.





¿Qué hace a Canticuénticos tan especial? Básicamente, su capacidad para hablarle a los chicos de igual a igual. Con 16 años de trayectoria y más de 1.200 conciertos en sus espaldas por toda Argentina, Latinoamérica y España, el grupo ha logrado lo que pocos: que sus canciones se conviertan en himnos tanto en los jardines de infantes como en el living de casa.

El ensamble está integrado por talentos como Ruth Hillar, Laura Ibáñez, Cintia Bertolino, Gonzalo Carmelé, Daniel Bianchi, Nahuel Ramayo y Sebastián Cúneo, junto a un equipo técnico impecable. Juntos, logran que ritmos folclóricos como el huayno, la cumbia o el chamamé suenen frescos y actuales, tratando temas que van desde lo más disparatado hasta los tópicos más delicados y necesarios.





No es solo una sensación nuestra; la crítica también los ama. Ganadores del Premio Gardel por su álbum "A cocochito" (2020) y reconocidos por el Senado de la Nación por su aporte cultural, Canticuénticos es mucho más que una banda. Es un universo narrativo que incluye la colección de libros "Canticuénticos en papel", con ilustraciones de Estrellita Caracol, donde clásicos como "El mamboretá" o "El monstruo de la laguna" cobran vida en formato papel.





Con 590 millones de vistas en YouTube, es de esperar que las entradas vuelen. En Ituzaingó ya estamos preparados para cantar a todo pulmón esas letras que nos unen.