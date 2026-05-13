De El Palomar a Ituzaingó: intensa persecución por una salidera y un detenido dentro de un country

Dos hombres fueron detenidos tras una violenta salidera en El Palomar y una intensa persecución que culminó en las inmediaciones de un barrio privado en Ituzaingó. Los imputados, identificados como D.R.D. y B.J.O., están acusados de integrar una banda dedicada a ese tipo de robos.

El robo en El Palomar

El hecho se inició este lunes 11 de mayo, alrededor de las 13:35, en el cruce de las calles Dolores Prats y Presidente Santiago Derqui.



La víctima, en una camioneta Volkswagen T-Cross negra, fue interceptada mientras esperaba en un semáforo. Según la investigación judicial, la banda utilizó una táctica de distracción: mientras un sujeto corría al lado del vehículo, otro rompió el cristal del acompañante utilizando un "lápiz de hierro".



Tras un breve forcejeo, los delincuentes lograron arrebatarle una mochila que contenía una notebook, dinero, llaves y documentación personal.



Los asaltantes huyeron en un Peugeot 207 negro, con el apoyo de otros dos cómplices que se movilizaban en una motocicleta de alta cilindrada. Se sospecha que la víctima fue marcada y seguida desde que salió de su local comercial en Haedo.

Persecución y captura en Villa Udaondo

A las 14:40, personal de la Comisaría de Las Cabañas divisó al Peugeot 207 en el estacionamiento de una estación de servicio ubicada en la avenida Presidente Perón y La Tropilla, en Ituzaingó.



Al intentar ser identificados, los sospechosos emprendieron una fuga a alta velocidad por la colectora del Acceso Oeste y el Camino del Buen Ayre.



La persecución finalizó en las cercanías del Club de Campo Los Pingüinos, en Villa Udaondo, donde los delincuentes abandonaron el auto con el botín en su interior para continuar la huida a pie.



El imputado D.R.D. fue alcanzado y reducido en la vía pública. Por su parte, el conductor del vehículo, B.J.O., logró ingresar al barrio privado tras saltar un alambrado de más de dos metros de altura, aunque fue capturado minutos después por los efectivos.

Situación judicial

La causa quedó a cargo de la UFI N° 1 de Ituzaingó, bajo la intervención del fiscal Marcelo Tavolaro.



Los detenidos enfrentan cargos por robo agravado en poblado y en banda, resistencia a la autoridad y, en el caso de quien ingresó al country, también por violación de domicilio. El fiscal ya dispuso las audiencias correspondientes para avanzar con la investigación y dar con el resto de la organización.