13 de may. de 2026
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Ituzaingó: vuelven las ferias itinerantes para estudiantes secundarios

Diario La Ciudad

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Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el día lunes 18 de mayo completando el siguiente formulario: 

Ituzaingó: vuelven las ferias itinerantes para estudiantes secundarios
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El Municipio de Ituzaingó impulsa el proyecto Feriando-Ando, un programa de ferias itinerantes dirigido a estudiantes del nivel secundario, centros de estudiantes y grupos de jóvenes.

Mediante esta iniciativa, los y las jóvenes acceden a espacios de formación y participación que fortalecen el trabajo en equipo, el desarrollo de herramientas y la posibilidad de generar recursos para poner en marcha proyectos colectivos, el viaje de egresados y otras acciones impulsadas por los centros de estudiantes. 

Durante las capacitaciones incluidas en el programa, las y los alumnos reciben herramientas sobre marketing, manipulación de alimentos y educación financiera, a cargo de un equipo de profesionales municipales, junto al INTI y el Instituto Nacional de Juventudes.

Los interesados en participar podrán inscribirse hasta el día lunes 18 de mayo completando el siguiente formulario:  

https://docs.google.com/forms/ d/e/ 1FAIpQLSeitfMaK9leBqaPIWD0iTPG TpmMwTmH4S74xY1HxBRFPQfvwA/ viewform

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