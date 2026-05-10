Ituzaingó, más de lo mismo

El Verde sufrió otra caída ante el puntero Villa Dálmine por 2 a 0, y sigue cada vez más hundido en la Primera B Metropolitana.



En una noche fresca en el Oeste del Gran Buenos Aires, se disputó la fecha 15 del Campeonato, entre el “León” y el elenco de Campana, en un encuentro de dientes apretados.



El primer tiempo, Villa Dálmine fue muy superior a Ituzaingó durante toda la primera etapa, donde rompió el cero, a los 4 minutos de la primera parte, luego de un rebote que dejó Matías Balderrama, Luciano Brandán empujó la pelota hacia la red, y puso el 1-0 parcial.



Baldazo de agua fría para los dirigidos por Matías De Cicco, que trataron de reaccionar en busca de conseguir el empate, y tuvo una chance clara en los pies de Lautaro Mena, que presionó en la salida del rival, capturó la redonda, pero el tiro se fue desviado por arriba.



En la parte complementaria, el encuentro fue muy discutido y trabado en el mediocampo, donde la visita cuidó la ventaja parcial sin pasar sobresaltos.



Mientras que el León fue inconexo en los pases y para colmo de males, un grosero error de Matías Balderrama, le permitió al autor del primer tanto, conseguir el rebote, y decretar el merecido triunfo para el “Campanero”.

Sin embargo, en el final del partido, se fue expulsado Franco Luppino en Ituzaingó, y dejó con diez jugadores al equipo, donde se llegó al cierre del encuentro con otra caída más del León.



De esta manera, el elenco ituzainguense no levanta cabeza en el Campeonato, y hace catorce partidos que no conoce la victoria.



Panorama muy preocupante para el Verde, que tendrá que viajar a Zárate para enfrentarse a Defensores Unidos, en día y horario a confirmar, sabiendo que ya no tiene margen de error, y sumar su primera victoria en la Primera B Metropolitana.