Ituzaingó consolida su "Compromiso Ambiental" y lo enseña en escuelas del distrito

En un distrito que se enorgullece de su frondosa arboleda y su cuidado con el planeta, la conciencia ecológica no es una moda, es un pilar fundamental. Con el foco puesto en las nuevas generaciones, el Municipio de Ituzaingó presentó oficialmente el Compromiso Ambiental 2026, una iniciativa que busca fortalecer el vínculo de los estudiantes con el ecosistema local y promover acciones concretas para la preservación de nuestra biodiversidad.





Bajo el lema de cuidar nuestra "casa común", y en el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Ambiente, el Gobierno Municipal lanzó esta convocatoria abierta a las instituciones educativas de todo el partido. En esta edición, el programa está dirigido específicamente a los estudiantes de sala de 5 años del nivel inicial y a los jóvenes de 1er año del nivel secundario.





La elección de estos grupos no es azarosa: se busca sembrar la semilla del respeto por la naturaleza en el cierre de la primera infancia y reforzarla al inicio de la etapa adolescente, momentos clave para la formación de ciudadanos responsables.

Lo más destacado de la propuesta de este año es el enfoque didáctico. Las escuelas inscriptas recibirán material inédito centrado en las relaciones ecosistémicas que sostienen el humedal, un actor vital para la regulación hídrica y la vida silvestre en el Gran Buenos Aires y, particularmente, en nuestra zona.





El objetivo es que los alumnos trabajen este contenido en el aula para elaborar un proyecto o presentación que será exhibido el día del evento central. Esta dinámica no solo fomenta la investigación, sino que permite a los chicos entender que el ambiente no es algo lejano, sino el suelo que pisan y el aire que respiran en Parque Leloir o Ituzaingó Sur.





La gestión local ha facilitado diferentes puntos de encuentro para que la participación sea masiva y organizada. Cada institución tendrá asignada una sede específica según su ubicación geográfica dentro del distrito, optimizando la logística para docentes y alumnos.





La inscripción ya se encuentra abierta a través de los enlaces disponibles en las redes oficiales del municipio. Allí podrán consultar qué sede le corresponde a su establecimiento.Asimismo, para quienes requieran asistencia técnica o detalles adicionales sobre el material pedagógico, el municipio ha dispuesto los siguientes canales de comunicación: compromisoambientalituzaingo@gmail.com o al WhatsApp al 11 2839-8682.





En Ituzaingó, el compromiso con el verde es nuestra marca registrada. Una vez más, nuestras escuelas se preparan para demostrar que el futuro del planeta se defiende desde el barrio.