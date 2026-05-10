Morón le ganó un juicio a Autopistas del Oeste y cobrará 140 millones de pesos

El Municipio de Morón le ganó un juicio a la empresa Autopistas del Oeste, que ahora deberá pagar 140 millones de pesos tras un fallo firme. La resolución obliga a la concesionaria a saldar una deuda acumulada por no haber pagado la tasa destinada al mantenimiento y reconstrucción de las vías de acceso, en un conflicto legal que se extendió por más de cinco años.

Una disputa de tres instancias

El conflicto se remonta a abril de 2021, cuando la comuna inició un juicio ante la falta de pago de los períodos comprendidos entre 2016 y 2020. Aunque el monto original reclamado en el Juzgado Civil y Comercial N° 3 de Morón rondaba los 33 millones de pesos, la actualización por intereses llevó la liquidación definitiva a casi 140 millones de pesos.



Tras recibir fallos adversos en primera instancia y en la Cámara de Apelaciones, la empresa concesionaria presentó un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que finalmente ratificó la postura del municipio.

Cuentas embargadas para garantizar el cobro

Ante la firmeza de la sentencia, el Gobierno local avanzó con medidas cautelares para asegurar que los fondos ingresen a las arcas públicas. En ese sentido, se dispuso el embargo de una de las cuentas bancarias con las que opera la firma privada, medida que se mantendrá vigente hasta que se concrete el depósito efectivo de la deuda total.



Desde el municipio recordaron que esta tasa está estipulada en las ordenanzas fiscales y es de carácter obligatorio para las empresas que explotan corredores viales con peaje, ya que su actividad genera un desgaste constante en las arterias colectoras y de ingreso.

Impacto en las obras locales

El cobro de estos fondos representa un alivio financiero para sostener el plan de infraestructura urbana en las zonas de mayor flujo vehicular. Según detalló el municipio, lo recaudado por este concepto se reinvierte en obras de pavimentación y mejora de los accesos que conectan los barrios con la traza de la autopista.



Entre las intervenciones más recientes financiadas bajo esta lógica se encuentran las obras en la calle Dolores Prats, en El Palomar, y en Santamarina, en Morón Norte. Estas arterias registran de manera permanente una alta circulación de la Autopista del Oeste, lo que requiere un mantenimiento diferenciado para garantizar la seguridad vial de los vecinos.