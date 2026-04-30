Secuestran 250 mil dólares de una banda de estafadores virtuales: operativos en Ituzaingó y Castelar

Tras una investigación que rastreó la denominada "Ruta del Dinero Digital", la Policía de la Ciudad desarticuló una compleja organización criminal dedicada a estafas virtuales y lavado de activos. El operativo consistió en 21 allanamientos simultáneos en el AMBA, incluyendo puntos clave en Ituzaingó y Castelar con un saldo de más de 250.000 dólares secuestrados.



La banda, integrada por dos familias, operaba mediante la captación de inversores para sociedades fantasma y criptomonedas. Hasta el momento se han identificado 200 damnificados en todo el país, aunque la Justicia estima que la cifra de víctimas aumentará tras el análisis de la documentación incautada.

La estafa: Apps ficticias y "cepo" del BCRA

La causa tuvo su origen en 2023, raíz de una denuncia en Chubut. Una mujer invirtió más de 100 millones de pesos en una plataforma que prometía altos rendimientos por la compra de acciones.



Durante un mes, la aplicación, que resultó ser ficticia, mostró ganancias alentadoras, pero al intentar retirar el capital, el dinero nunca fue devuelto.



Cuando los damnificados solicitaban el reintegro, los estafadores se excusaban alegando "restricciones administrativas del Banco Central" para bloquear cualquier movimiento de fondos.

Cuevas, inmobiliarias y agencias de viaje

Para blanquear el botín, la organización montó una estructura de lavado que incluía la creación de empresas fantasma diseñadas específicamente para facturar servicios inexistentes. Utilizaban fachadas comerciales como inmobiliarias, agencias de viaje y casas de turismo.



Asimismo, la banda transformaba el capital obtenido de las estafas en activos digitales y realizaba maniobras como la compra de vehículos de alta gama y la importación de electrodomésticos para su posterior reventa a través de plataformas online.

Operativos en la Zona Oeste

De los 21 procedimientos coordinados por la División Delitos Tecnológicos Complejos, nueve se realizaron en la Provincia de Buenos Aires, destacándose puntos clave en nuestra región.



En Ituzaingó, precisamente en un domicilio ubicado en Montero La Casa y Del Prado, se identificó a cuatro personas y un hombre resultó imputado, siendo notificado de su detención con posterior soltura en el lugar tras el secuestro de un teléfono celular vinculado a la investigación.



Por otro lado, en Castelar se realizó un allanamiento en la zona de Tucumán y Navarro. También se registraron operativos en Moreno y La Matanza, además de barrios porteños como Belgrano, Retiro y Saavedra.

El botín secuestrado

El despliegue policial permitió incautar una cifra millonaria compuesta por 172.000 dólares en efectivo, criptoactivos por un valor de 80.000 dólares y seis millones de pesos.



Además, se secuestraron cheques por montos millonarios, vehículos adquiridos de manera ilícita, notebooks, discos rígidos y documentación con anotaciones financieras fundamentales para el avance de la causa.





De los ocho miembros de la banda que quedaron imputados, uno de ellos fue detenido de forma efectiva ya que contaba con un pedido de captura vigente solicitado por la Justicia de La Rioja. La investigación continúa bajo la articulación del fiscal Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Cibercrimen de Rawson.