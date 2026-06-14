Ituzaingó se le escapó sobre el final en Jauregui

El Verde caía 0-2 con Flandria, se lo empató, y en la agonía del partido, el “Canario” se quedó con el triunfo. Durísimo golpe para los dirigidos por Matías De Cicco.



En el Estadio Carlos V, se enfrentaron por la fecha 20 del Campeonato de la Primera B Metropolitana, el elenco de Jauregui, y el “León” que venía de cortar la racha negativa, y necesitaba su primer triunfo de visitante, pero se quedó con las manos vacías.



En un primer tiempo que tuvo poca acción por parte de ambos equipos, Flandria logró abrir el marcador con una definición de Bautista González tras un pase al medio de Dante Spitale, a los 34 minutos. Con el 1-0 parcial, el partido se fue al entretiempo.



Sin embargo, el “Canario” madrugó a Ituzaingó en el arranque del complemento y, en el minuto 46, estiró la diferencia.



Spitale remató al arco, Hugo Acevedo tuvo una floja respuesta y la pelota se le coló por abajo, de una manera muy sonsa.



Luego del segundo gol, Ituzaingó se empezó a desorientar, y tras los ingresos de los juveniles (Barea, Lozano e Ibáñez) le cambiaron la cara al equipo, dado que logró conseguir el descuento por intermedio de Matías Campusano, quien mandó el balón al fondo de la red luego de un rebote.



Más adelante, Franco Luppino probó de media distancia con un zurdazo que pasó muy cerca.



Sobre los 76’, el Verde consiguió el tan buscado empate. A raíz de un centro desde la izquierda, Enzo Ibáñez ganó en las alturas y metió un cabezazo para poner 2-2 el resultado e incentivar a los suyos en busca del triunfo.



Posteriormente, el conjunto de Jáuregui tuvo una muy clara con un tiro de Alejandro Nalerio que tapó Acevedo.



No obstante, Flandria tuvo el tiro del final. El juvenil Felipe Lozano cometió una falta dentro del área y el árbitro Marcos Recalde cobró la pena máxima.

En el minuto 95’, Benjamín Giménez cambió el penal por gol, con una ejecución cruzada y abajo, y el dueño de casa se quedó con el premio mayor.



De esta manera, Ituzaingó se quedó con las manos vacías en un entretenido encuentro y dio un paso atrás en su camino hacia la levantada, después de haber ganado su primer partido en la fecha pasada.



Además, es el tercer partido que perdió sobre la hora en condición de visitante, como fue ante Comunicaciones, Deportivo Merlo, y este partido.



Con este resultado, el conjunto ituzainguense sigue último en el torneo, con 8 puntos, y el siguiente compromiso de los dirigidos por Matías De Cicco será contra Liniers, en el Carlos Sacaan, el próximo viernes 19 de junio a partir de las 19 hs, con el objetivo de volver a levantar cabeza, cerrando la primera rueda del Campeonato, y empezar a soñar con una posible permanencia en la segunda parte del Torneo.