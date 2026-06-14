Los delató una caja de papas fritas: detienen banda que vaciaba autos con inhibidores

Una banda criminal dedicada a robar pertenencias del interior de vehículos utilizando inhibidores de señal fue desarticulada tras una serie de allanamientos en el partido de Moreno. El operativo dejó un saldo de seis hombres detenidos y una mujer imputada, además del secuestro de autos robados, armas de fuego y dispositivos electrónicos.



La investigación se inició el pasado 2 de abril, a raíz de un hecho ocurrido en la playa de estacionamiento del supermercado "Abastecedor", ubicado en las calles Gorriti y Lerma.



Mediante el uso de un inhibidor, los delincuentes abrieron tres vehículos, entre ellos una Toyota SW4 y una Volkswagen T-Cross. De uno de los rodados sustrajeron diversas pertenencias y chequeras con las cuales luego intentaron realizar pagos por 10 millones de pesos.



El avance de la causa, a cargo de la DDI de Moreno-General Rodríguez, tuvo un detalle particular que resultó clave para identificar a la banda. Al analizar las cámaras de un peaje por donde los asaltantes escaparon a bordo de un Fiat Cronos, los detectives no lograron visualizar la patente, pero notaron una caja de papas fritas de McDonald's dentro del habitáculo.



Este indicio llevó a los investigadores a relevar las cámaras de seguridad de las sucursales de la cadena de comidas rápidas en la zona. De esta manera, lograron confirmar que los sospechosos habían comprado comida inmediatamente después del robo, obteniendo imágenes claras de sus rostros que luego fueron cotejadas mediante tareas de ciberpatrullaje.



Con las identidades comprobadas, el Juzgado de Garantías N° 3 autorizó múltiples allanamientos. En los procedimientos, la Policía detuvo a tres hombres por el delito principal y aprehendió a otros tres sujetos que llegaron a una de las viviendas a bordo de un Gol Trend con pedido de secuestro por robo. Una mujer de 51 años también fue imputada por tenencia ilegal de arma de uso civil.

Los objetos secuestrados incluyen inhibidores y armas de fuego

Durante los registros, los efectivos incautaron un equipo inhibidor de señales, un escáner automotor, dispositivos de comunicación, un rifle de asalto, teléfonos celulares y la ropa utilizada el día del hecho.



También se recuperaron las chequeras y tarjetas robadas a la víctima, y se secuestraron tres vehículos en total, incluyendo un Audi A3 que tenía pedido de captura activo desde el año 2025. La causa quedó en manos de la UFI N° 7 de Moreno.