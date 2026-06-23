Clausuran calabozos de dos comisarías en Moreno por "condiciones inhumanas" de detención

La Justicia dictaminó la clausura de los calabozos de dos dependencias policiales en Moreno tras constatar violaciones a los derechos humanos y condiciones inhumanas de detención. La medida prohíbe el alojamiento de personas hasta que las instalaciones sean reacondicionadas y habilitadas legalmente.



La resolución judicial, dictada por el Juzgado en lo Correccional N° 1 a cargo del juez Jorge Fernando Mariano, es la respuesta a un hábeas corpus colectivo presentado por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en su rol de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, luego de realizar inspecciones en ambos establecimientos.

Hacinamiento en la Comisaría 6ta

El cuadro más grave se detectó en la Comisaría 6ta de Moreno, de la localidad de Francisco Álvarez. Al momento de la inspección, el lugar alojaba a nueve mujeres en un espacio con capacidad máxima para tres, lo que representaba una sobrepoblación del 200%. Durante la constatación judicial posterior, la cifra había ascendido a once detenidas.



Las mujeres sobrevivían en condiciones de extrema precariedad: dormían en el piso sobre colchones finos y rotos, expuestas a la humedad. Permanecían aisladas las 24 horas del día en una celda sin ventanas, sin ventilación y en la oscuridad. No tenían acceso a ningún patio con luz solar, inmersas en un ambiente con aire irrespirable y olores nauseabundos, según detalló la Agencia ANDAR de la CPM.



A esto se sumaban restricciones al contacto exterior. Las visitas estaban limitadas a una vez por semana y solo se permitía el ingreso de mujeres que fueran familiares directas. Por esta razón, las detenidas que eran madres tenían prohibido ver a sus hijos.



Al no permitirse el uso de celulares, la provisión de alimentos, medicamentos y artículos de gestión menstrual dependía exclusivamente de estas visitas. El informe también denunció requisas vejatorias y falta total de asistencia médica ante urgencias.

Calabozos improvisados en Paso del Rey

En la Delegación Departamental de Investigaciones de Tráfico de Drogas Ilícitas de Paso del Rey el edificio no estaba habilitado para alojar personas.



Los efectivos habían improvisado celdas en oficinas, donde las mujeres permanecían retenidas por tiempo prolongado. Los habitáculos solo contaban con puertas de rejas que anulaban la privacidad y convivían con un fuerte olor a materia fecal proveniente de los sanitarios, lo que tornaba el espacio inhabitable.

La resolución judicial y el reclamo de fondo

Tras analizar las pruebas, el juez concluyó que ninguna de las dependencias cumplía con los protocolos de alojamiento y que la permanencia en ambos sitios vulneraba los derechos fundamentales. En consecuencia, ordenó el traslado inmediato de todas las mujeres en un plazo de 72 horas, la prohibición absoluta de ingresar nuevas personas detenidas y la clausura efectiva de los calabozos.



Este fallo se enmarca en una problemática mayor señalada por la CPM: el incremento constante del encarcelamiento de mujeres en la provincia de Buenos Aires. Según el organismo, en la última década la población femenina en comisarías pasó de representar el 6% al 11% del total de las personas privadas de su libertad en dependencias policiales.