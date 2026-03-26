La UNM firmó un acuerdo estratégico con la Comisión de Investigaciones Científicas bonaerense

La Universidad Nacional de Moreno dio un nuevo paso en su consolidación como un actor clave para el desarrollo del conurbano bonaerense. En los últimos días, la Casa de Altos Estudios firmó un importante convenio con la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC) de la provincia de Buenos Aires, en un encuentro encabezado por el rector de la UNM, Alejandro Robba, y el presidente de la CIC, Roberto Salvarezza.



Gracias a la firma de este acuerdo, el Instituto de Investigación y Estudios sobre Políticas Públicas de la UNM da un salto cualitativo al ser reconocido formalmente como un Centro Asociado de Múltiple Dependencia de la CIC.





Esta nueva articulación le otorga al Instituto una misión clara y de impacto directo en el territorio: investigar, capacitar y formar recursos humanos de excelencia. Además, el espacio tendrá el desafío de llevar adelante actividades de vinculación y transferencia en el ámbito de las políticas públicas, con un enfoque puesto en generar alternativas prácticas para la transmisión de conocimientos y la aplicación directa de sus investigaciones en la comunidad.



Esta acción conjunta refuerza una premisa fundamental para el distrito y sus alrededores: poner en valor el conocimiento científico producido localmente y potenciar el valor estratégico que la Universidad Nacional de Moreno puede aportarle al desarrollo productivo y social de la región oeste.