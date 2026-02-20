Moreno: desarticulan una banda narco liderada por mujeres y detienen a una joven embarazada

Una investigación iniciada en enero culminó con la desarticulación de un clan narco familiar conocido como "Las Quiroz", dedicado a la comercialización de drogas al menudeo en el partido de Moreno. Tras una serie de allanamientos simultáneos, la Policía logró capturar a un hombre encargado de la venta directa y a las cuatro mujeres señaladas como líderes de la banda, entre las cuales se destaca una joven que cursa un avanzado embarazo. Además, durante los operativos se logró el secuestro de más de 400 dosis de cocaína listas para su distribución.

Vigilancia, drones y el modus operandi

El operativo fue el resultado de semanas de tareas de inteligencia llevadas a cabo por los detectives del Departamento de Casos Especiales. Durante la investigación, los agentes utilizaron drones para realizar un relevamiento aéreo de la zona, identificando el entramado de viviendas y paredones donde operaba la organización.



A través de grabaciones encubiertas, los investigadores lograron documentar el accionar en el búnker principal. Las imágenes muestran cómo los compradores se acercaban a una pequeña ventana enrejada para realizar los intercambios de droga.

Allanamientos y secuestros

Con las pruebas recolectadas, la Justicia de Garantías autorizó dos allanamientos. El primer golpe se dio en el búnker de venta ubicado en la calle Castelar, entre Lamadrid y Sófocles, en el barrio de Las Catonas. Allí fue aprehendido un hombre de 32 años, a quien se le incautaron 280 envoltorios que contenían un total de 283 gramos de cocaína.



El segundo operativo, clave para desarticular la cúpula de la organización, se llevó a cabo en un domicilio de la calle Ricardo Gutiérrez al 5200. En ese lugar, los efectivos detuvieron a las cuatro mujeres que lideraban la estructura narcocriminal: dos de apellido Quiroz (de 52 y 20 años), Chel (24) y Altolaguirrez (26).



Las imágenes del procedimiento muestran a las acusadas bajo la custodia del personal policial, donde se puede observar que una de ellas se encuentra cursando un avanzado embarazo. En esta vivienda, se logró el secuestro de otros 150 envoltorios de cocaína, con un peso de 152 gramos.

Situación judicial

El Ministerio Público Fiscal avaló lo actuado durante los procedimientos y dispuso la inmediata notificación de la causa para los cinco implicados.



Todos ellos quedaron a disposición de la Justicia del Departamento Judicial de Moreno y enfrentan cargos por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada.