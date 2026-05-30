Se inauguró en el Concejo Deliberante la muestra "Francisco servidor del Mundo"

El pasado viernes 29 de mayo se inauguró la muestra fotográfica “Francisco servido en Buenos Aires, servidor del mundo" del fotógrafo Enrique Cangas. La exposición se puede ver en la Sala Don José de San Martin del recinto del Concejo Deliberante de Ituzaingó ubicado en la calle Mariano Acosta 141.



La muestra propone un recorrido visual por distintos momentos de la vida y el mensaje del Papa Francisco, poniendo el foco en su dimensión humana, social y pastoral desde su etapa en Buenos Aires hasta su proyección internacional como líder de la Iglesia Católica.

El Presidente del HCD Juan M. Álvarez Luna y el fotógrafo Enrique Cangas

El presidente del Cuerpo Deliberativo, el concejal Juan Manuel Alvarez Luna inauguró la exposición asegurado que: “La muestra es de un alto valor testimonial y con un fuerte impacto emocional para todos los visitantes; los gestos del papa Francisco que asombraron al mundo, abrieron un mensaje de esperanza y tolerancia para toda la humanidad”.



Las imágenes de Enrique Cangas comenzaron a registrarse en 2013, tras la elección de Francisco como Papa. El trabajo incluye momentos claves de su trayectoria, como su labor pastoral en Buenos Aires, su primer viaje apostólico a Brasil durante la Jornada Mundial de la Juventud 2013, la Semana Santa en el Vaticano en 2017, y su visita a Chile en 2018.



Desde el Concejo Deliberante se señaló que la iniciativa forma parte de una propuesta cultural abierta a los vecinos y vecinas de Ituzaingó, con el objetivo de promover espacios de encuentro y reflexión a través del arte y la fotografía. La muestra estará abierta al público durante todo el mes de junio de 10 a 15 horas.