"Carrera Mundial": Este domingo se realizará la nueva edición del evento deportivo de La Matanza

"Será una verdadera fiesta de aliento argentino donde celebraremos el encuentro con la comunidad, la actividad física y al aire libre y la participación de todas las vecinas y vecinos". Así definen desde el Municipio de La Matanza a la nueva edición de la Carrera Mundial que llegará al distrito este domingo 31 de mayo a las 8 de la mañana.





Nacida en el 2022 con el objetivo de acompañar y alentar a la Selección Argentina, la Carrera Mundial se volverá a realizar este año en el partido del oeste y contará con una carrera participativa de 5 kilómetros y una modalidad Kids de 1 kilómetro pensada para las infancias.





El punto de encuentro será en la Plaza San Martín de San Justo, ubicada en Almafuerte e Yrigoyen, desde donde partirán todos los grupos de running local que se quieran sumar a la iniciativa deportiva.





A partir de la realización de eventos como la Carrera Mundial en La Matanza, el Gobierno local busca mantener el espíritu de unidad que siempre generan eventos como este y "mantener bien arriba la pasión por la celeste y blanca".





Según informaron desde el Municipio de La Matanza, quienes deseen participar de la nueva edición de la Carrera Mundial de este año deberán inscribirse de forma online a través del sitio web oficial.





Asimismo, la comuna local destacó que las primeras 1.800 personas inscriptas recibirán la remera oficial de la carrera, una vez confirmado el mail de inscripción. El retiro de las mismas se realizará previamente en los días y horarios informados por el Municipio.





La cita para participar de la edición 2026 de la Carrera Mundial de La Matanza es este domingo 31 de mayo a las 8 en la Plaza San Martín de San Justo (Almafuerte e Yrigoyen).