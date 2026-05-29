"Latidos de Mayo": Último fin de semana para disfrutar en Morón las peñas patrias

Desde este viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo, los vecinos y las vecinas de Morón podrán disfrutar de las últimas peñas patrias del ciclo "Latidos de Mayo", una propuesta cultural impulsada por el gobierno local para celebrar la identidad nacional en el marco de un nuevo 25 de mayo.





Durante todo el mes se llevaron a cabo distintas actividades culturales en los barrios moronenses, que se llenaron de música en vivo, bailes folclóricos, encuentros artísticos y mucho más.





En este último fin de semana de mayo, el ciclo moronense se despide a lo grande con una serie de tertulias patrias, shows y presentaciones de artistas locales y exposiciones para todos los gustos.





Este viernes 29 de mayo a las 18 se llevará a cabo una Tertulia Patria en Casullo 59 en donde participarán profesionales del Conservatorio de Música Alberto Ginastera con un repertorio folclórico.





El sábado 30 de mayo a las 16, la fiesta se traslada a la Casa Museo María Elena Walsh (3 de febrero 547, Villa Sarmiento) en donde habrá un musical folclórico infantil titulado "Huellitas, música y amigos".





Ese mismo día a las 17 se inaugurará en Casullo 59 la exposición del artista visual Martín Crespi, titulada "Naturaleza Humana: El arte como expresión". Hacia las 21 del sábado, la Escuela Municipal de Danzas José Neglia presentará en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere (Brown y San Martín) su espectáculo titulado "Danza de Argentina".





Por último, el domingo 31 de mayo a las 16 se realizará la última "Peña de mayo" en el Paseo de las Artes (Av. Rivadavia 18.486) con la participación del Dúo Reynoso, Tata Bombo, Luis Reynoso, Vidaleros, Miel Santiagueña, Huego Cuervo Pajón y los ballets Aluen y Raíces Santiagueñas.





Hacia las 20 del mismo domingo, en el Teatro Municipal Gregorio de Laferrere se volverá a presentar el espectáculo "Danza de Argentina" de la Escuela Municipal de Danzas José Neglia para que ningún vecino o vecina se quede afuera de esta experiencia.