Laferrere: Intensa búsqueda de un joven de 19 años

En las últimas horas, se ha viralizado en redes sociales el caso de Elián, un joven de 19 años que desapareció en Laferrere, partido de La Matanza, y que es intensamente buscado por sus familiares y amigos.





Según las últimas novedades, Elián desapareció el sábado pasado a una cuadra de su domicilio. Su tía Sandra y su prima Mailén encabezan la búsqueda en distintos barrios, diversas campañas de difusión y constantes movilizaciones para dar con su paradero.





Asimismo, las mujeres destacaron que Elián posee una enfermedad mental que le provoca brotes psicóticos, por lo que piden la colaboración de toda la comunidad para encontrarlo lo antes posible.





"La situación es desesperante porque ya hace muchos días que está desaparecido. Seguramente está desorientado y no sabe volver", agregaron sus familiares.





Al momento de desaparecer, el joven vestía una campera azul oscura, pantalón negro y zapatillas de colores. Según informaron su tía y su prima, Elián se manejaba solo en el radio de las cuadras de su casa y la casa de sus abuelos en Laferrere y no poseía ni tarjeta SUBE ni teléfono celular.





Si alguien vio a Elián o tiene información sobre su paradero, puede comunicarse a los números: 11-5331-6986; 11-2322-5701 o llamar al 911.