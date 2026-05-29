Morón: el Mercado Municipal lanzó nuevas ofertas para este fin de semana
Enzo Ariel Resino
Hasta el domingo 31 de mayo, los vecinos de zona oeste podrán encontrar carnes, verduras, lácteos y panificados a precios accesibles.
Llega un nuevo fin de semana y tanto los vecinos de Morón como de distritos aledaños, contarán con la posibilidad de aprovechar las increíbles promociones del Mercado Municipal. En esta oportunidad, desde el espacio anunciaron una gran lista de ofertas y descuentos que se encontrarán disponibles desde este viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo.
Desde que abrió sus puertas oficialmente en mayo de 2023, el predio ubicado en Av. Presidente Perón 3883 logró instalarse como un punto de referencia en la región. La clave de este éxito radica en una formula sencilla: la comercialización directa del productor al consumidor, sin la necesidad de intermediarios, con productos a precios realmente accesibles para el bolsillo.
Esta dinámica, enmarcada en el programa provincial Mercados Bonaerenses, es lo que permite a las familias acceder a productos de primera necesidad a precios económicos. De esta forma, los vecinos de zona oeste encuentran en el Mercado Municipal de Morón un espacio donde realizar sus compras y cuidar la economía de cada familia.
Las ofertas destacadas del fin de semana en el Mercado Morón
Desde sus canales de comunicación oficiales, el Mercado Municipal de Morón ha informado que durante este fin de semana regirá una nueva lista de descuentos y promociones. Estas ofertas abarcan desde cortes de carne hasta frutas, verduras y productos de almacen.
- Picada 2kg - $19.999 pesos.
- Pechito 2kg - $12.999 pesos.
- Paleta de cerdo 2kg - $9.999 pesos.
- Carré de cerdo 2kg - $13.799 pesos.
- Osobuco de cerdo 3kg - $11.999 pesos.
- Chorizo colorado 2u. - $4.999 pesos.
- Banana 2kg - $2.999 pesos.
- Naranja 3kg - $2.500 pesos.
- Paltas 3u. - $1.999 pesos.
- Avena tradicional 1kg - $3.500 pesos.
- Pimentón ahumado 50gr - $990 pesos.
- Fécula de mandioca 500gr - $2.300 pesos.
- Tapas de empanadas 5 doc. - $6.000 pesos.
- Prepizzas 4u. - $4.000 pesos.
- Combo (2 prepizzas, 2 doc. de tapas para empanadas, 1kg de capelletis/1kg de torteletis) - $9.000 pesos.
- Queso cremoso Mediterránea 1kg - $8.750 pesos.
- Mortadela Calchaquí 100gr - $1.250 pesos.
- Pan 1kg - $2.500 pesos.
- Facturas 1 doc. - $6.000 pesos.
- Maple de huevos - $5.500 pesos.