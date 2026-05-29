Morón: el Mercado Municipal lanzó nuevas ofertas para este fin de semana

Llega un nuevo fin de semana y tanto los vecinos de Morón como de distritos aledaños, contarán con la posibilidad de aprovechar las increíbles promociones del Mercado Municipal. En esta oportunidad, desde el espacio anunciaron una gran lista de ofertas y descuentos que se encontrarán disponibles desde este viernes 29 hasta el domingo 31 de mayo.



Desde que abrió sus puertas oficialmente en mayo de 2023, el predio ubicado en Av. Presidente Perón 3883 logró instalarse como un punto de referencia en la región. La clave de este éxito radica en una formula sencilla: la comercialización directa del productor al consumidor, sin la necesidad de intermediarios, con productos a precios realmente accesibles para el bolsillo.





Esta dinámica, enmarcada en el programa provincial Mercados Bonaerenses, es lo que permite a las familias acceder a productos de primera necesidad a precios económicos. De esta forma, los vecinos de zona oeste encuentran en el Mercado Municipal de Morón un espacio donde realizar sus compras y cuidar la economía de cada familia.

Las ofertas destacadas del fin de semana en el Mercado Morón





Desde sus canales de comunicación oficiales, el Mercado Municipal de Morón ha informado que durante este fin de semana regirá una nueva lista de descuentos y promociones. Estas ofertas abarcan desde cortes de carne hasta frutas, verduras y productos de almacen.



