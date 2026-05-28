Insólito robo en Haedo: se llevaron una camioneta de mudanzas remolcándola con un Peugeot 504

Un rápido accionar policial y el monitoreo mediante cámaras de seguridad permitieron frustrar el robo de una camioneta de mudanzas en Haedo y detener a dos delincuentes. El hecho, que comenzó tras la denuncia de la víctima al 911, culminó con una intensa persecución que finalizó en La Matanza.

El robo y la alerta

La secuencia delictiva se inició en la intersección de las calles Directorio y Juan B. Justo, en Haedo. En ese punto, los delincuentes lograron sustraer una camioneta Ford F-100 de color blanca, equipada con una caja mudancera celeste.



Al advertir el robo de su vehículo de trabajo, el propietario se comunicó de inmediato con el sistema de emergencias 911. A partir de esa alerta, personal de las comisarías 1ra y 2da de Morón instrumentó un rápido operativo de rastreo para seguir la ruta de escape de los asaltantes.

Fuga con el remolque y persecución controlada

El seguimiento a través de las cámaras de seguridad municipales dio resultados a los pocos minutos. Los efectivos lograron ubicar a la camioneta robada circulando por Morón Sur, en las inmediaciones de las avenidas Eva Perón y Callao.



Al momento de ser detectados, los sospechosos utilizaban un automóvil Peugeot 504 de color celeste para llevar remolcada a la F-100 sustraída. Al notar la presencia policial, los delincuentes intentaron evadir el cerrojo, lo que desencadenó una persecución controlada que se extendió a lo largo de varias cuadras hasta ingresar a la jurisdicción de La Matanza.

Detenciones y secuestro de herramientas

El operativo finalizó con la exitosa intercepción de los vehículos y la detención de los dos sospechosos que huían en el lugar. Además de recuperar la camioneta Ford F-100 robada, las autoridades secuestraron el Peugeot 504 utilizado por la banda para concretar el ilícito.



Durante la requisa del automóvil de los delincuentes, los agentes encontraron elementos clave para la investigación: se incautó un teléfono celular, documentación de interés y varias llaves de ignición correspondientes a distintos vehículos, lo que abre la sospecha sobre la participación de los detenidos en otros hechos bajo la misma modalidad.