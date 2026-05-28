La Provincia concursa el "Premio Malvinas Argentinas"

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires anuncia el lanzamiento de la primera edición del Premio Malvinas Argentinas, una iniciativa conjunta de los ministerios de Gobierno y de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica que busca impulsar investigaciones y aportes que contribuyan a repensar la política exterior argentina desde una perspectiva vinculada al desarrollo nacional y la soberanía, así como analizar su impacto en la provincia de Buenos Aires.



El Premio Malvinas Argentinas consta de cinco ejes temáticos, entre los cuales los participantes deberán elegir uno para la realización de su trabajo:



A. Transformaciones del sistema internacional y líneas de acción para una política exterior soberana.



B. Defensa nacional, construcción de capacidades estratégicas y protección de bienes comunes.



C. Instituciones, marcos normativos y planificación de la política exterior.



D. Sistema científico-tecnológico para el desarrollo.



E. Infraestructura estratégica y desarrollo.



Podrán postularse al concurso estudiantes universitarios y graduados de universidades nacionales o provinciales de todo el país de las carreras de Relaciones Internacionales, Sociología, Ciencia Política, Economía, Historia, Geografía o disciplinas afines.



La fecha límite para la recepción de los trabajos se extiende hasta el próximo 31 de agosto. El jurado del premio está compuesto por especialistas e investigadores de reconocida trayectoria. Los trabajos seleccionados serán anunciados el día 1° de octubre en el sitio web oficial de la iniciativa.



Quienes resulten ganadores en cada eje de investigación recibirán un primer premio de seiscientos mil pesos o una mención especial de cuatrocientos mil pesos.



La inscripción para participar se realiza a través del sitio web https://www.gba.gob.ar/premiomalvinasargentinas, donde también están disponibles las bases y condiciones.

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