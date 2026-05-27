Día de la Hamburguesa en Morón: Conocé todas las promos y descuentos especiales

Este jueves 28 de mayo Morón se suma a la larga lista de distritos que celebrarán el Día de la Hamburguesa con distintas promociones, beneficios y descuentos exclusivos en diversos locales de las zonas céntricas.





La efeméride, de carácter internacional, conmemora el hito del inmigrante alemán Louis Lassen, quien en 1900 sirvió la primera hamburguesa moderna en formato de sándwich en su restaurante "Louis' Lunch", ubicado en Estados Unidos.





Aunque los orígenes de dicho menú son variados, se dice que Lassen realizó dicha hamburguesa a pedido de un cliente que buscaba una comida simple y rápida. Para hacerlo, el gastronómico utilizó carne, pan, lechuga, tomate y queso, creando así a la hamburguesa tal como la conocemos hoy.





Sin embargo, la hamburguesa logró popularizarse de manera internacional gracias a los hermanos Richard y Maurice McDonald, quienes fundaron la ya reconocida cadena gastronómica McDonald’s en 1940 en San Bernardino, California.





¿Qué comercios se adherirán en Morón al Día de la Hamburguesa?

Para el disfrute de los y las moronenses, en el distrito se celebrará el Día de la Hamburguesa en distintos restaurantes, bares y locales de comida rápida ubicados tanto en Morón como en Castelar, Haedo y El Palomar.





Durante todo el 28 de mayo, los vecinos y las vecinas podrán acceder hasta un 50 por ciento de descuento en combos especiales y productos seleccionados en cualquiera de los siguientes comercios adheridos: