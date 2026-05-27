La House Feria celebra su 5to aniversario en Ituzaingó

El pulso cultural y gastronómico de Zona Oeste vuelve a vestirse de fiesta. En el marco de los festejos por su quinto año de vida, La House Feria Producciones anunció su regreso triunfal al corazón de Ituzaingó. Tras una serie de fechas inolvidables que dejaron la vara altísima en toda la región, el colectivo cultural cede ante el pedido de su público más fiel y promete una jornada de celebración absoluta.





La cita de honor está programada para este sábado 30 de mayo, en el horario de 12:00 a 19:00 hs. El escenario elegido no podría ser mejor: el tradicional "Jardín de Ituzaingó", ubicado en Juncal 121, a escasos 200 metros de la estación de tren de la línea Sarmiento. Una ubicación estratégica para que vecinos y visitantes de localidades aledañas puedan acercarse sin excusas. Como ya es marca registrada de la organización, la entrada es libre y gratuita, y el evento es apto para todo público (ATP), ideal para disfrutar en familia o con amigos.





Lejos de ser una feria más, La House Feria se ha consolidado en este lustro como un refugio de culto para los amantes de la música en formato físico. En esta edición aniversario, el plato fuerte será su aclamada feria de vinilos, un espacio de encuentro donde coleccionistas y curiosos podrán revolver bateas en busca de joyitas inconseguibles. Pero la propuesta no se queda solo en el groove del LP: también habrá un sector dedicado a los cassettes, CDs y merchandising oficial de bandas, ideal para los nostálgicos del formato analógico.

La experiencia sensorial se completa con una propuesta gastronómica que promete estar a la altura de las circunstancias. Los asistentes se encontrarán con una gastronomía alucinante y una cafetería exclusiva, pensada minuciosamente para maridar la tarde con delicias dulces y saladas mientras se disfruta del aire libre.





La música no solo se comprará en las bateas, sino que estará sonando viva durante las siete horas de feria. Para celebrar estos cinco años a puro ritmo, la producción dispuso un Line Up de DJs de primer nivel que musicalizarán la jornada en formato vinilo y digital.





Cinco años de autogestión, comunidad y pasión por la cultura urbana merecen un festejo extendido. La House Feria demostró que Ituzaingó es un faro ineludible para la cultura de Zona Oeste. La mesa está servida, los vinilos listos para girar y el jardín preparado para recibir una tarde que, sin dudas, quedará en el recuerdo de la ciudad.